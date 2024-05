“El objetivo es la tolerancia cero a las violencias contra las mujeres”: Secretaria de la Mujer, Laura Tami

La Secretaría Distrital la Mujer, en cabeza de Laura Tami, presentó las nuevas metas que se tienen trazadas durante el período de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. Estos lineamientos convergen en la necesidad y en la importancia de marchar hacia un entorno más seguro para las mujeres, con programas claves que reduzcan la violencia intrafamiliar y de género, así como las mejoras en los sistemas de alerta temprana y las líneas de atención.

Estas metas están descritas en el Plan de Desarrollo que se discutió en el Consejo de Bogotá y que deberá cumplirse en los próximos cuatro años de administración. “El objetivo es lograr una tolerancia cero hacia las violencias contra las mujeres y las basadas en género, para lo cual la Secretaría de la Mujer de Bogotá se encargará con unos propósitos específicos”, señaló la secretaria en diálogo con Publimetro.

Primero, se busca garantizar que el 100% de las mujeres víctimas de violencia reciban servicios especializados socio-jurídicos y psicosociales, a través de estrategias como Línea Púrpura, Agencia Mujer, Sistema de Alertas Tempranas y hospitales.

En cuanto a la Línea Púrpura, Laura Tamil detalló que “es una línea de escucha, no de denuncia. Aunque puede derivar en un acompañamiento para realizar una denuncia, su propósito principal es brindar un espacio de escucha. A través de la línea, ofrecemos primeros auxilios psicológicos y estamos ahí para escucharlas. Esta línea es muy importante y está bien posicionada, pero necesitamos reforzarla”

Asimismo, la Secretaría aumentará a 22 el número de espacios interinstitucionales que brindan servicios jurídicos y psicosociales a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y el acompañamiento psico-jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía.

”Estamos haciendo presencia en este momento en 13 puntos de la Fiscalía en donde nuestras colaboradoras, lo que hacen es garantizar que las mujeres que lleguen ahí accedan a las denuncias y tengan acceso a la administración de justicia”, precisó la funcionaria.

Además, dentro de las metas se intentará implementar servicios con enfoque diferencial en 6 Casas Refugio, que incluirán atención a mujeres víctimas de violencia y sus familias, con una casa destinada a mujeres rurales y campesinas, y un modelo intermedio, asignando un presupuesto de $57,186,722,785 para el mismo periodo.

”Nuestras casas de acogida están destinadas a proteger a mujeres que están en riesgo de feminicidio. Estas mujeres pueden llegar a nosotros a través de medidas de protección o cuando uno de nuestros equipos identifica que una mujer está en riesgo. En esos casos, brindamos refugio tanto a la mujer como a su núcleo familiar”, dijo Tamil.

En cuanto al enfoque diferencial, la secretaria aclaró que se trata de bridar ayuda a las mujeres que lo necesiten de acuerdo a sus diversidades: “Nuestro objetivo es proporcionar un enfoque diferencial en cada una de nuestras casas de acogida, asegurando que todas las mujeres sean atendidas de acuerdo con sus diferencias y diversidades. Si recibimos a una mujer indígena, gitana o de cualquier otra diversidad, será atendida con un enfoque adecuado a sus necesidades específicas”.

Una de las apuestas en las que la Secretaría de la Mujer continuará trabajando es la de lograr que los espacio públicos y el transporte sean seguros para todas las mujeres. Para ello, Laura Tami manifestó que en se seguirán disponiendo de las duplas psico-jurídicas, que son equipos que reciben casos de acoso y violencias basadas en género en espacios públicos por diferentes vías y les hacen seguimiento.

Pero además, la secretaria de la Mujer adelantó que se está llevando a cabo una estrategia piloto que busca brindar respuestas rápidas ante los casos de violencia y abuso en el transporte público: “estamos pilotando una estrategia en Transmilenio en dos puntos específicos: Marsella y la avenida 72. En estos lugares, hemos establecido puntos con duplas psico-jurídicas para proporcionar una respuesta más inmediata y en tiempo real a este tipo de violencia en estos espacios”.

Las mejoras en el Sistema de Cuidado también es un punto clave en las metas de la Secretaria “Queremos que las mujeres sean conscientes de que el trabajo no remunerado que han realizado durante tanto tiempo no es un favor, sino un trabajo. Por ello, tienen derecho a descansar, como lo promueve el programa de respiro de las manzanas. No es casualidad ni simplemente una oportunidad para bailar, aunque lo disfrutemos. Hemos trabajado arduamente y también tenemos derecho a un respiro”, aseguró la funcionaria.