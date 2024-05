Mujer denunció a conductor de Uber racista: “me dijo que en su carro no se montaban negros”

La discriminación racial es uno de los problemas estructurales más complejos en Colombia y en otros países. Así quedó evidenciado en una denuncia que hizo una mujer por un hecho de racismo que sufrió cuando estaba tratando de tomar un servicio de transporte por la plataforma Uber en Bogotá.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), la mujer contó los detalles de su caso e incluso compartió un video. En las imágenes se observa cómo ella está en el andén esperando que llegue el vehículo. Cuando nota que llega, le hace señas para que llegue hasta donde ella se encuentra. El carro se encuentra en la esquina y, cuando nota que la mujer lo llama, se acerca lentamente.

Ella se acerca al puesto del copiloto para tomar el servicio, pero cuando abre la puerta con el fin de ingresar en el carro se observa que sostienen una discusión. De acuerdo con la denuncia, el hombre le comunicó que no podría llevarla hasta su destino. “Cuando vio que era una mujer negra me dijo que había cancelado el servicio porque en su carro no se montaban negros”, comentó la mujer a través de su cuenta de X.

La denuncia pronto se difundió de forma masiva en la red social. Tanto así que la propia compañía de Uber se comunicó con ella y le pidió que le compartiera la información que tenía sobre este caso. “Como canceló el viaje no tengo la posibilidad de denunciarlo porque no quedó registro en el celular. Requiero la información para hacer respectiva denuncia ante ustedes y con las autoridades competentes”, les escribió la mujer.

Más adelante, la denunciante señaló que si bien consiguió un video de una cámara de seguridad, este no tenía la calidad suficiente como para ver cuáles eran las placas del vehículo en cuestión. A su vez, señaló que está esperando que Uber consiga los datos del hombre señalado de racismo.