Se salvó de morir: subdirector de La Modelo se bajó minutos antes del carro donde mataron al director

Con el paso de las horas se han empezado a conocer más detalles del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Élmer Fernández, quien fue asesinado cuando se movilizaba en un vehículo del Inpec. Hace pocos minutos se conoció que el coronel en retiro Óscar Alejandro Tovar, el subdirector de La Modelo y quien debía quedar a la cabeza del centro penitenciario renunció a su cargo. Poco antes de que se conoció esa decisión, el coronel en retiro dio una entrevista en la cual reveló nuevas pistas del atentado contra el director de La Modelo.

De acuerdo con el testimonio que dio Tovar, durante una entrevista con el medio Noticias Caracol, el conductor del Inpec que los llevaba a sus casas normalmente tenía una misión que cumplir y se encontraba fuera de la ciudad en la tarde del pasado jueves 16 de mayo. Esto los obligaba a transportarse por sus propios medios.

“Yo aprovecho que mi coronel va saliendo del establecimiento. Más o menos íbamos para el mismo sector de la ciudad, para el norte. Estaba lloviendo, entonces yo me subo en el vehículo, tomamos la ruta. Yo me bajo antes para tomar un Transmilenio porque me parece más rápido para llegar a mi casa. Y ahí es cuando se presenta el hecho, unas cuadras más adelante”, contó Tovar, refiriéndose al asesinato de su jefe, Élmer Fernández.

En efecto, un sicario disparó un tiro contra la humanidad de Fernández y luego se dio a la fuga. Aunque la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado para dar con el paradero de los delincuentes que cometieron este acto de sicariato, por lo pronto no han sido capturados.

Ante la renuncia del subdirector, el cargo de la dirección de la cárcel La Modelo quedará la mayor Nancy del Socorro Pérez.

¿Quién es ‘Pedro Pluma’, quien amenazó al director de La Modelo?

A raíz del asesinato de Élmer Fernández se difundieron masivamente las amenazas que los delincuentes de la cárcel La Modelo habían hecho en su contra. De hecho, se conoció un panfleto en el cual le decían que el mensaje se lo enviaban desde el patio 4 del recinto carcelario de parte de ‘Pedro Pluma’. “Para el director, que si se vuelve a meter de requisa para el patio, le mato a la familia”, rezaba el panfleto.

Al director de la cárcel La Modelo le habían amenazado a la familia El director de la cárcel La Modelo había recibido un panfleto amenazante contra su familia. Foto: Inpec

Pedro Pluma sería un peligroso interno de la cárcel conocido con el nombre de Pedro Nel Caro Triana. Entre otras cosas, según fuentes del Inpec citadas por el diario El Tiempo, lo señalan de delitos como hurto, fuga de presos y tráfico de armas.