Feminicida de Estefanía Franco pidió perdón a la familia de la víctima pero se niega a entregarse

Estefanía Franco era una madre de 30 años de edad, quien murió en manos de su expareja sentimental, quien la apuñaló con arma blanca a la altura de su cuello en tres ocasiones, el pasado domingo 12 de mayo; en plena celebración del Día de las Madres. El hecho habría ocurrido en el apartamento donde residía la víctima junto a sus dos hijas de 3 y 10 años, el agresor habría acabado con su vida con la menores como testigos del terrible hecho.

La víctima alcanzó a ser trasladada de urgencias al Hospital Mario Gaitán Yanguas, sitio al que llegó sin signos vitales. “Siendo aproximadamente las 3:00 de la madrugada, por voces de auxilio, los vecinos son alertados sobre la afectación a la integridad de una mujer de 30 años de edad, hechos ocurridos dentro de un conjunto residencial, donde fallece luego de ser trasladada a un centro asistencial”, fue el reporte de la Policía de Soacha.

Estefanía además trabajaba en la Secretaría de Ambiente de Bogotá, por su parte, Adriana Soto, secretaria de Ambiente, lamentó lo ocurrido y pidió a las autoridades que se investigue el caso: “Lamento profundamente el fallecimiento de Estefanía Franco, colaboradora de @Ambientebogota y presunta víctima de femenicidio en Soacha. Las autoridades investigan el caso. Toda mi solidaridad con su familia. La violencia contra las mujeres es inaceptable”, escribió la funcionaria.

Lamento profundamente el fallecimiento de Estefanía Franco, colaboradora de @Ambientebogota y presunta víctima de femenicidio en Soacha. Las autoridades investigan el caso. Toda mi solidaridad con su familia. La violencia contra las mujeres es inaceptable. — Adriana Soto Carreño (@AsotoAdriana) May 13, 2024

Ante el trágico suceso, el alcalde municipal, Soacha, Julián ‘Perico’ Sánchez, se pronunció rechazando lo ocurrido y haciendo énfasis en que se dispondrá de las unidades de investigación para dar con el responsable y hacer justicia. “Desde el mismo instante en que ocurrieron los hechos, que repudiamos tajantemente, activamos todas las labores de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Soacha, en compañía de la oferta institucional para sus dos pequeñas hijas y familia”, manifestó Sánchez.

“Las labores investigativas de las autoridades nos permitirán realizar la captura del presunto feminicida que acabó con la vida de Estefanía, que ya tiene una orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, gracias al trabajo realizado por los organismos de inteligencia, se podrá esclarecer este crimen y poner ante la justicia al responsable de este feminicidio”, precisó.

Feminicida de Estefanía Franco se disculpó por haber asesinado a la joven madre en Soacha

De acuerdo a la familia de la víctima, la expareja de Estafanía y presunto responsable del hecho, se comunicó para pedir perdón por el feminicidio. El padre de Estefanía, Jorge Franco, contó en medio de una entrevista con CityTV, que su hija en varias ocasiones intentó separarse de su agresor, pero nunca puso en conocimiento de las autoridades el maltrato al que era sometida, por su esposo.

A la par, el padre de la víctima contó que su nieta de 10 años fue quien pidió ayuda tras ver que su madre era atacada con arma blanca: “Una de ellas, la de 10 años, fue la que pidió auxilio para su mamá. Bajó al piso cuarto para buscar ayuda de una amiguita”, relató.

Por el momento el responsable del delito, de aproximadamente 32 años, se encuentra prófugo de la justicia y no se conoce cuál es su paradero; sin embargo, de acuerdo a un hermano de Estefanía, que también habló en el medio citado, el delincuente confesó que se sentía arrepentido por lo ocurrido, pero no mostró intención de entregarse: “Él me llama llorando a preguntarme por las niñas, es muy tormentoso. Estaba muy arrepentido de lo que hizo, pero no sabemos nada del paradero de él”, dijo Luis Gómez, hermano de la víctima.