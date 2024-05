Antonella Petro, hija menor del presidente, respondió con contundente carta a periodista Salud Hernández

La hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, escribió una carta dirigida a la periodista y columnista de la Revista Semana, Salud Hernández, como respuesta a un texto dirigido hacía la menor.

PUBLICIDAD

Hernández escribió una columna en la Revista Semana, dos días después de las movilizaciones del 01 de mayo, cuando el presidente Gustavo Petro dio su discurso acompañado de su familia en el día del trabajador.

“No podrá quejarse su papá de que hablemos de usted. Es él y no los opositores, ni los periodistas ni los ciudadanos del común quien la pone en el foco de atención. Si Gustavo Petro quisiera preservar su intimidad, no la habría metido en su día en aquel falso balcón palaciego para adornar un discurso sobre pensiones, tan apropiado para una niña. Ni la habría subido a la tarima este primero de mayo”, comenzó diciendo la columna de la periodista, que continuó afirmando que Antonella no leería el texto titulado “Carta a Antonella Petro”.

Recomendados

El comunicado finalizó proponiendo que los “retoños” del mandatario de turno deberían ser “invisibles”.

Antonella Petro no se quedó callada

A través de un comunicado “Respuesta a la periodista Salud Hernández”, que fue subido en las redes sociales de la madre de Antonella y primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, la menor respondió contundentemente a la periodista.

Empezó citando el dicho de “a palabras necias, oídos sordos”, pero encontró conveniente emitir una respuesta ante la columna de la periodista. La hija menor del presidente Petro comenzó aclarando que a cada evento que ha ido ha sido por voluntad propia y no porque su padre la obligue. “Estar al lado de mi padre y apoyarlo, como cualquier hija apoyaría a su padre, no debería ponerme en el “foco de atención” como usted lo insinúa Salud.

Posteriormente, Antonella se “presentó” ante la periodista para que la conociera un poco más. Contó acerca de su vida, lo que hace, con sus amigos “colombianos” con los que sale en Bogotá, haciendo énfasis en que no tiene amigos en Europa como lo menciona la periodista y finalmente rechazó la afirmación que hizo Hernández sobre que los próximos “retoños” del mandatario deberían ser “invisibles”.

Su madre compartió el comunicado a través de sus redes sociales con el mensaje: “Orgullosa de tu alma grande, libre y crítica. Te amo, Antonella”.