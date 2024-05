Rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, descartó renuncia ante los disturbios y el rechazo de los estudiantes

El nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, afirmó que no renunciará a su cargo a pesar de las críticas y controversias que rodearon su designación. Ante las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección, declaró que si alguien considera que se ha cometido un acto ilegal, debería presentar una denuncia formal.

PUBLICIDAD

Respecto a la polémica sobre la legalidad de su nombramiento, argumentó que el procedimiento utilizado fue similar al de los anteriores rectores durante los últimos 25 años. Enfatizó en su compromiso de cumplir con la normativa, la Constitución y la ley.

En cuanto a las posibles sanciones por los disturbios en la sede de la universidad y las críticas de diversos sectores, afirmó que asumirá cualquier consecuencia que se le imponga, pero no abandonará su cargo como rector, ya que considera que tiene un compromiso moral y legal con la institución desde hace décadas.

Recomendados

En medio de una entrevista con Blu Radio, Peña aseguró que no dejará su cargo como rector y que frente a los cuestionamientos sobre la legalidad de su elección, no teme enfrentarse a las denuncias: “Si la señora ministra dice eso, por supuesto que ella deberá, como cualquier ciudadano y cualquier persona que considere que hay un acto ilegal, denunciarlo ante las autoridades judiciales. Nosotros somos un Estado de derecho y debemos atender esa obligación. Si yo veo que hay un acto ilegal en alguna entidad o en alguna parte, como ciudadano tengo la obligación de denunciarlo”, dijo.

Frente a los disturbios que se originaron luego de su designación y la presión de los estudiantes para que Peña renuncié, el nuevo rector, descartó esa posibilidad; por el contrario, aseguró que “yo hice un juramento el día que me posesioné como profesor de la Universidad Nacional en 1992 e hice un juramento el día en que me posesioné como rector. Estaré todo el tiempo atendiendo la normatividad, la Constitución y la ley”, puntualizó en el medio citado. También afirmó que los encapuchados que salieron a vandalizar la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria no son estudiantes de la universidad.