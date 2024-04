“Quemar un bus es un acto criminal”: Galán reacciona a videos de Sitp ardiendo en llamas

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó con vehemencia que un grupo de encapuchados hubiera quemado un bus del Sitp cerca de la Universidad Distrital sede Tecnológica, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

“Quemar un bus es un acto criminal, no una forma válida de manifestarse. No podemos permitir que las manifestaciones en Bogotá terminen en vandalismo ni en actos criminales, como el registrado hoy en inmediaciones de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, donde encapuchados quemaron un bus del SITP. Gracias a la reacción de los equipos de las Secretarías de Gobierno y Seguridad y Transmilenio, los pasajeros y el conductor del bus alcanzaron a salir y no se registran personas lesionadas”, sostuvo el mandatario de Bogotá.

El alcalde también sostuvo que le ofrecieron acompañamiento al concesionario al cual pertenecía el bus vandalizado Suma S.A.S. con el fin de instaurar una denuncia penal ante las autoridades pertinentes. “Nos aseguraremos de que los responsables paguen por este acto criminal”, concluyó el mandatario de la capital.

Vándalos obligaron a los pasajeros a bajarse del bus

Transmilenio, por su parte, emitió un comunicado público en el cual señaló que durante el acto vandálico no resultaron personas heridas. De acuerdo con las versiones de la empresa de transporte público, los delincuentes que atacaron el bus del Sitp obligaron a los pasajeros y al conductor del vehículo a bajarse antes de prenderle fuego.

“El evento, registrado este jueves 25 de abril de 2024, fue reportado al Ente Gestor a las 12:40 p.m. Una vez informados, se activaron todos los protocolos con la Secretaría de Seguridad que, inmediatamente, envió efectivos al lugar, con el fin de garantizar la integridad de todos los actores y realizar las acciones a que haya lugar para imponer las sanciones y correctivos que correspondan”, concluyó Transmilenio.