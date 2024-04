Ladrones a bordo protagonizaron violento robo de camioneta de alta gama de Bogotá: dos personas resultaron heridas

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la capital del país en horas de la noche de este martes 23 de abril, cuando en la localidad de Puente Aranda, barrio Pradera, en Bogotá, se presentó un violento atraco de dos delincuentes, que iban abordo de una camioneta de alta gama, robaron otra en la que se estaban movilizando dos mujeres.

PUBLICIDAD

Según el Ojo de la Noche, los delincuentes llegaron abordo de una camioneta marca BMW y se estacionaron al frente de un parqueadero donde las dos mujeres acababan de guardar la camioneta de alta gama.

Los ladrones estaban fuertemente armados e intimidaron, golpearon y obligaron a las mujeres a bajar del vehículo. Incluso, faltó poco para atropellar a una de las víctimas del robo.

Recomendados

Una de las víctimas que habló con Blu Radio contó que los delincuentes la amenazaron con arma de fuego para que entregara el control del carro y como ellas se negaron, las sacaron a la fuerza del vehículo, en medio de eso, una de las mujeres terminó siendo fuertemente golpeada en la cabeza por los delincuentes.

“Se me parquea una camioneta de alta gama al frente, y se bajan dos sujetos con armas de fuego. En ese momento, uno me aborda por el lado del conductor y me empieza a decir que le entregue el control del carro, que si no me pega un pepazo. Yo tenía el carro engranado y todo, entonces en ese momento él me dice que ni se me ocurra arrancar el carro y empieza a abrirme la puerta. Yo hago que me quito el cinturón y arranco, pero el carro se frena con la pared del parqueadero y ahí ya llega el otro sujeto que se me había puesto adelante, me encañona y me empieza a jalar; ahí me da un cachazo en la cabeza”, contó una de las víctimas.

Incluso un señor quiso intervenir para evitar el robo pero también resultó agredido durante el altercado.

Las autoridades investigan si estos serían los mismos criminales que pueden estar relacionados con otros hechos de robos a camionetas de alta gama en Kennedy y Puente Aranda o Engativá.