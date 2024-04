A guardar el carro los sábados: Galán pondría pico y placa los fines de semana

Desde la campaña a la alcaldía, Carlos Fernando Galán ha insistido en que la medida del pico y placa en Bogotá debe cambiar, ya sea para permitir el tránsito de vehículos en horas valle, como antes, o para reforzar la medida. El alcalde aseguró que está a la espera de recibir un informe con el que tomaría la decisión de implementar la medida los fines de semana.

En entrevista con Caracol Radio, Galán aseguro que, según el informe preliminar, en Bogotá los sábados aumenta la circulación de vehículos en un 44%. “Yo pedí la revisión de una restricción horaria como se hace el pico y placa Regional, me lo entregan entre hoy y mañana”, aseguró el alcalde con respecto a la implementación del pico y placa los fines de semana.

De igual forma, el alcalde aseguró que sin importar los resultados de los informes, no se tomarán medidas drásticas con respecto al pico y placa mientras la ciudad esté en racionamiento de agua.

“Voy a revisar el informe y evaluar qué tanto impacto tendría una medida de esas, tanto negativo como positivo, para evaluar si tomamos la decisión en este momento o la aplazamos un tiempo mientras se supera la situación critica que estamos viviendo”, informó el alcalde.

De igual forma, Galán fue enfático en decir que una reducción o flexibilización de la medida no es viable en este momento, ya que, debido a la gran cantidad de obras viales en la ciudad, Bogotá no cuenta con todas sus vías disponibles. Aún así, aseguró que este tiempo le permitirá al Distrito tomar una decisión con calma.

¿Habrá pico y placa para vehículos híbridos?

Con respecto a la medida que exime a los vehículos híbridos del pico y placa en Bogotá, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo que, “en este momento no estamos pensando en cambiar esa medida, ahora está vigente una norma que es el plan de desarrollo que establece la excepción para vehículos híbridos, eso lo vamos a mantener, pero no descartamos a futuro evaluar cómo logramos que sean realmente híbridos los que tienen la excepción porque hay algunos que están catalogados y es poco lo que reducen en el uso del combustible. Esto no es una decisión a corto plazo”.