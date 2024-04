‘El coach de las estrellas’ llega a la FILBo con un libro que le ayudará a perderle el miedo al lente y el micrófono

En el cierre de este mes de abril y el inicio de mayo, la capital se vuelve a vestir con el manto de las letras con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, evento en el que Víctor Cárdenas, ‘El coach de las estrellas’, estará presente con su obra ‘Aprende a hablar frente a cámaras’.

En épocas de pandemia, aquel que no contaba con un mecanismo para tapar la cámara de su celular o computador; la cinta, las notas adhesivas, e incluso la tinta de un marcador, le fueron útiles al momento de impedir que este artefacto estuviera en funcionamiento, bien sea por el temor de no tener la fluidez necesaria para la expresión oral, porque no quería que la intimidad de su entorno fuera divulgada, o por el pavor que aún genera en muchos el enfrentarse al lente y el micrófono.

Ante este panorama, Víctor Cárdenas, una eminencia en el mundo de la presentación en Colombia, con más de 17 años preparando a varios de los talentos que vemos en las principales pantallas chicas del país, consolidó en su libro, ‘Aprende a hablar frente a cámaras’, varias teorías que no solo son de ayuda para aquel que quiera entrar a los medios de comunicación, es una herramienta que le permite a variedad de profesionales vencer el miedo a este componente que está presente en la mayoría de artefactos que utilizamos para comunicarnos.

“La pandemia cambió la forma de comunicarnos y conectarnos. Ahora los emprendimientos son atendidos por sus propietarios, a todos nos toca hablar frente a las cámaras, bien sea en las empresas o en el estudio y el pánico escénico ya no solo se asocia a los comunicadores, se extiende a todas las profesiones”, expresó Cárdenas en entrevista para Publimetro Colombia, en donde nos comentó algunos aspectos inmersos en las letras de su ejemplar que está presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo en la capital desde el pasado 17 de abril y que culminará el 2 de mayo en Corferias.

Bajo la batuta de Víctor han estado figuras del espectáculo como Laura Tobón de La Voz Kids, María Fernanda Arístizábal de El Desafío XX, Carla Giraldo de La Casa de los Famosos, entre otras personalidades a las que les ha perfeccionado sus habilidades en la oratoria y la puesta en escena baja estrategias y metodologías contemporáneas en las que la tecnología tienen un papel fundamental

“El aprender a manejar los momentos frente a la cámara ya no sé práctica frente al espejo, eso ya es obsoleto, gracias a la tecnología. Podemos coger nuestros celulares, grabarnos y ver nuestros aciertos y falencias en procura de la mejora”, argumentó el también director y coach, que llega a la FILBo con dos obras adicionales, ‘Conecte desde el púlpito’ y ‘Presentación de TV. Las bases fundamentales para el éxito’; quien además ofrece en su stand una experiencia interactiva para los asistentes a la feria.

“A aquellas personas que les da miedo pararse frente a una cámara del celular o del computador, que las primeras señas del saboteo vienen de un núcleo cercano, y puesto este panorama deben de saber que la persona que crítica siempre lo hace desde sus propias falencias y no desde las suyas. Antes éramos informadores de sucesos, ahora somos contadores de historias”, añadió.

A sabiendas del trabajo realizado con Giraldo, mujer que ha recibido infinidad de críticas por su aparición en el más reciente reality de RCN, Cárdenas dejó un mensaje bastante contundente para quienes se han ido en contra de la paisa:

“Carla es la primera vez en su vida que presenta; si la comparan con su compañera de set, obviamente van a decir, “a esta niña le hace falta”. Las críticas no son objetivas, son pasionales. Carla viene de MasterChef, un reality en el que no la querían y ahora viene el desquite con su aparición en ‘La Casa de los Famosos’. En este punto del reality ella ya no se ve tan novata como se veía al principio”, expresó.