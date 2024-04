Hay clase: colegios públicos de Bogotá no entran en la medida de día cívico decretado por Petro

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que los colegios distritales de la ciudad de Bogotá, tendrán clases común y corriente este viernes 19 de abril, en medio del día cívico decretado por el presidente Petro, que tiene como objetivo, mejorar las condiciones de agua y energía que vive el país.

Sin embargo, para el mandatario de los bogotanos, esta medida no aplicará para la capital colombiana, pues determinó que todas las entidades del distrito funcionarán con normalidad, entrando allí los centros académicos oficiales.

“Mañana, la Administración Distrital operará con normalidad. La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común”, escribió Galán en sus redes sociales, donde añadió:

Recomendados

“Los colegios oficiales del Distrito tendrán clases presenciales con normalidad. A quienes se queden mañana en su casa, un llamado a que no gasten más agua de la estrictamente necesaria: 1. Duchas de 3 minutos. 2. No lavar ventanas, carros ni fachadas. 3. No acumular más agua de la estrictamente necesaria para lo básico”.

Mañana, la Administración Distrital operará con normalidad.



La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 18, 2024

Este anuncio se suma al que ya había hecho la Secretaría de Educación donde determinó que los colegios privados también deberán operar con normalidad, amparándose en “Garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes”.

“Colegios no oficiales en Bogotá deben mantener mañana 19 de abril la continuidad del servicio educativo, (...) desde la Secretaría se invita a cada miembro de la comunidad educativa a adoptar las medidas y estrategias pertinentes para garantizar con suficiencia y sin interrupciones la prestación del servicio educativo”, finaliza el escrito.