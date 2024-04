Nuevo caso de abuso sexual en Bogotá genera indignación. La víctima tendría solo tres años

Un nuevo caso de abuso sexual contra un menor de edad se presentó en Bogotá. El hecho se dio a conocer gracias a la denuncia de los familiares de la menor de tres años, quien habría sido abusada sexualmente dentro de las instalaciones del Colegio Gimnasio de Enseñanza La Sabana, una institución educativa privada ubicada en Ciudad Bolívar. Desde la Secretaría de Educación anunciaron que ya se está realizando el acompañamiento con la familia y la prioridad, pese a las dificultades, es darle claridad a este nuevo caso de presunto abuso sexual en un colegio de Bogotá.

De acuerdo a lo denunciado por la familia, la niña de tres años fue trasladada a la Clínica el Country, sonde fue atendida por profesionales de la salud, se le realizó la respectiva revisión y, como dicta el protocolo, se puso en conocimiento del caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por su parte, el ICBF dijo que en este momento la prioridad es el restablecimiento de derechos de la niña y, en trabajo conjunto con la Policía Metropolitana, se espera adelantar las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.

Luego de conocer el caso, la Secretaría de Educación de Bogotá visitó el colegio en dónde, según el reporte entregado por las autoridades, se encontraron varias irregularidades. La que más llamó la atención, y preocupa por como puede darse la atención a la niña, es que el colegio no cuenta con la matricula actualizada dentro del sistema de la Secretaría. Esto significa que la niña no está registrada dentro de la Secretaría y, legalmente, no podría ser atendida por la entidad.

“También se identifica que el colegio tampoco está al día en su registro en el Sistema de Alertas Tempranas, por lo que el caso conocido por el colegio el 10 de abril no estaba reportado en el SAT. Por estas razones, la Secretaría de Educación adelanta ya proceso administrativo sancionatorio al colegio, dada la no activación inmediata de los protocolos y la no actualización oportuna de los sistemas de información y alertas de la entidad”, sentenció el Distrito.