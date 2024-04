Bonos para personas con discapacidad en Bogotá: conozca los nuevos cambios en el beneficio

La Administración de Bogotá ha lanzado un nuevo programa de bonos canjeables dirigido a personas con discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza extrema, moderada e inseguridad alimentaria. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar apoyo adicional a aquellos que más lo necesitan en la ciudad.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social explicó los dos importantes cambios: “Primero, reformulamos la población objetivo, estará dirigido a personas en pobreza extrema, pobre y en inseguridad alimentaria, es decir, grupos A, B y C, hasta C9 del Sisbén, todos los beneficiarios que estén dentro de esos grupos van a seguir en el programa, los que no estén van a poder reencuestarse en el Sisbén. En un periodo de 6 meses confirmar su situación y notificarla a la secretaría. Las personas que no tengan encuesta van a tener los mismos 6 meses para solicitar la encuesta y aclarar su clasificación. El segundo gran cambio es que los titulares podrán cambiarse de bono a transferencia monetaria. Todos van a ser contactados por Integración Social, el servicio está asegurado en forma de bono hasta que no se cambie a transferencia y van a hacer contactados de manera personal para el cambio a producto digital y hacer el enrolamiento que se requiere”.

Requisitos y beneficios del programa

Para calificar para estos bonos, además de demostrar la condición de discapacidad, los solicitantes deben pertenecer a los grupos A, B y C (hasta C9) del Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales (Sisbén). Aquellos que no estén registrados en el Sisbén tendrán un plazo de seis meses para hacerlo y notificar su clasificación.

Una de las características destacadas de este programa es la posibilidad de elección que se ofrece a los beneficiarios. Tendrán la opción de optar por recibir una transferencia monetaria en lugar de los bonos canjeables por alimentos. Además, aquellos que ya sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado recibirán un monto adicional si eligen la transferencia monetaria.

Proceso de registro y decisión

El equipo de la Secretaría de Integración Social se encargará de contactar a cada uno de los beneficiarios, ya sea titular directo o titular acudiente, para registrar su decisión y comenzar el proceso correspondiente. Se espera que esta medida garantice que los beneficiarios estén informados y puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

Esta nueva política de bonos para personas con discapacidad representa un paso importante en los esfuerzos de la Administración de Bogotá para brindar un apoyo más efectivo y personalizado a aquellos que enfrentan desafíos adicionales debido a su condición de discapacidad y su situación socioeconómica.