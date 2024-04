Mujer habría sido amenazada con arma blanca y abusada sexualmente mientras iba a su trabajo en Bogotá

Un hecho de inseguridad e intolerancia se registró en los últimos días cuando una mujer que iba camino a su trabajo en un centro comercial, habría sido abordada por un hombre armado que en plena vía pública la habría amenazado y abusado sexualmente de ella, en inmediaciones a la carrera 68 en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos.

Según la mujer, los hechos habrían ocurrido este domingo alrededor de las 5:00 a.m, cuando un hombre joven la habría requerido, atracado, amenazado con arma blanca y así la habría obligado a caminar hasta un callejón apartado, donde habría abusado sexualmente de ella.

En los testimonios contados a Blu Radio, la mujer indicó que los policías del cuadrante no le brindaron la atención necesaria y en vez de eso, minimizaron los hechos. “Me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren, porque si fui yo puede ser otra persona y eso no se vale, porque no me pisoteo, me bajo mi autoestima”, contó la mujer.

La presunta víctima informó que le pidió a las autoridades que revisaran las cámaras de seguridad para identificar al agresor pero que no la han escuchado. También indicó que llevó su caso hasta el Concejo de Bogotá para poder obtener respuestas y dar con el responsable.