“Es una exageración”: critican a dueño que puso a su perro a ocupar puesto en Transmilenio

Cada vez es más frecuente que los ciudadanos lleven a sus mascotas en el transporte público. Así lo demostró un pasajero que abordó un bus de Transmilenio junto a su perrito. Aunque esto es bastante frecuente, lo que llamó la atención de los ocupantes del bus y de las personas en las redes sociales es que el hombre puso a su perrito a ocupar una de las sillas del articulado.

“Es un cachorro bien inteligente”, dice el pasajero que graba el video. “El espacio que ocupaba su amo, lo ocupó él. Bien rellenito, bien sabroso, bien educado”, agregó el pasajero.

Sin embargo, varios usuarios criticaron al amo del animal por ponerlo a ocupar uno de los puestos del bus. “Esto es el colmo, está bien el respeto por los animales, el cariño y amor que la gente les quiera dar, pero ocupar una silla de un transporte público si me parece una exageración. Se debe pensar en los otros usuarios que usamos esos medios de transporte. Esto es maltrato animal”, dijo un ciudadano.

"Señor pasajero, todo niño mayor a 4 años paga pasaje y ocupa puesto". pic.twitter.com/y74G3zQn2M — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2024

Otras personas, en cambio, hicieron comentarios positivos sobre la escena. “Con un compañero de viaje así, me le aguanto que se me arrunche para tomarse una siesta. Me derreti de ternura”, dijo otro usuario.

¿Cuál es la forma correcta de llevar a un perro en Transmilenio?

Teniendo en cuenta que algunos pasajeros deben llevar consigo a sus mascotas, Transmilenio ya ha señalado que hay algunas pautas que se deben seguir para garantizar la comodidad de los animales, sus dueños y el resto de pasajeros.

“Inicialmente, es importante recordar que los perros, gatos y otros animales de compañía pequeños, deben ser trasladados en un guacal que permita que el animal pueda acostarse, sentarse, darse la vuelta, levantarse con comodidad, nunca podrán viajar en los brazos de sus dueños”, advierte la empresa.

Así mismo, advierten que si bien los perros de razas medianas y grandes deben entrar al sistema de transporte con collar y estar sujetos por sus dueños. No pueden viajar sueltos y tampoco puedan ocupar una silla. Esto aplica para todos los animales, aun cuando viajan en un guacal.

“Los perros de razas de manejo especial solo pueden ser llevados por un mayor de edad, deben ingresar con collar y bozal, manteniéndolos puestos durante todo el viaje”, señala la empresa. Y recuerda que los animales que, en cambio, son lazarillos pueden ingresar sin bozal y estar identificados adecuadamente.