Denuncian que celador de la Universidad Nacional lleva 48 horas atrapado en edificio tomado por manifestantes

A través de varios pronunciamientos del grupo de Celadores y Coordinadores de la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad Nacional, se ha conocido la situación de un celador que no ha podido salir del Centro de Control de Emergencias del complejo Uriel Gutiérrez y Camilo Torres.

En un comunicado publicado por dicho grupo ayer miércoles 10 de abril, señalaron que el hombre “tiene temor de abrir la puerta de acceso del Centro de Emergencias, para recibir alimento, o cualquier otro elemento que forme parte del corredor humanitario, por su seguridad y por el compromiso que tiene con la Universidad frente a la salvaguarda de los equipos y la información de emergencia”. Sin embargo, manifestaron que al mediodía lograron enviarle alimentos, después de completar varias horas sin recibir comida.

“Es importante exponer, mediante este comunicado, que el lugar donde se encuentra el celador, corresponde a un Centro de Control de Emergencias, en el cual debe permanecer una persona 24 horas de la División de Vigilancia y Seguridad, porque desde alli se hace el monitoreo de los sistemas de control de Incendios, de los equipos que reciben las alertas y alarmas de emergencia por inundación, e intrusión en todos los edificios del campus y edificios externos de la sede Bogotá, adicionalmente, es en este lugar desde donde se reciben y gestionan las llamadas de emergencia de cualquier persona de la Comunidad Universitaria, a través de la línea de los 88 888″, indicó el grupo de Seguridad de la Universidad Nacional en su comunicado.

Por ello, les pidieron a las personas que se tomaron el edificio tener en cuenta que el vigilante debe ser relevado. Sin embargo, el celador de la Universidad Nacional completó 48 horas sin salir en la mañana de este jueves 11 de abril.

Los estudiantes niegan que el celador esté retenido

Los manifestantes, mientras tanto, están protestando por su desacuerdo sobre la elección del rector de la Universidad Nacional. En el cargo fue escogido Ismael Peña, quien fue elegido por el Consejo Superior Universitario. Peña no fue el ganador de la consulta que se hizo en la comunidad universitaria, lo cual ha desatado el descontento de los estudiantes.

Muchos de ellos han señalado que no es cierto que el vigilante esté privado de la libertad. Además, publicaron un video en el cual evidenciaron que funcionarios del Ministerio Público señalaron que no está siendo retenido por los manifestantes. “Es claro que ustedes han permitido el ingreso de la alimentación, pero él se niega a salir hasta tanto no haya un relevo”, sostuvo Esmeralda Caro, una funcionaria de la Personería.