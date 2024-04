“Este fin de semana mejor no se bañe”: Carlos F. Galán sobre racionamiento de agua en Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, durante el anuncio de racionamiento de agua en la capital Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá, asegura que no se bañara este fin de semana para ahorrar agua. (Juan Pablo Pino)

En Bogotá empezó a regir una medida de racionamiento de agua debido al bajo nivel de los embalses que suministran a la capital. La medida empezará a regir el jueves 11 de abril y será rotativa por zonas de Bogotá. En ese sentido, Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, en entrevista con Semana dio un particular testimonio que está dando de que hablar.

“El fin de semana, si usted no va a salir, hombre no se bañe, aguante un día. No es grave y nos ayuda muchísimo”, este es el pedido de Galán a la ciudadanía para que se ahorre agua durante la emergencia que atraviesa la ciudad. El alcalde también dijo que, “el 90% del consumo de agua es un consumo que se hace en hogares y de ese 90%, el 60% tiene que ver con bañarse, con la ducha”.

Galán invitó a la ciudadanía a transformar hábitos con el fin de aportar su ‘granito de arena’ en medio de esta crisis de suministro de agua. “El llamado es a pasar de bañarse en cinco minutos a hacerlo en tres”, pidió el mandatario. Finalmente, el alcalde dijo que aunque suene agresivo o pretencioso, es una recomendación que se debe hacer a la ciudadanía. También dijo que al vivir en Chapinero lo afectará la medida y aseguró que este fin de semana será de los que no se bañen en Bogotá.

¿Cómo ahorrar agua durante el racionamiento?