Denuncian que Rappi estaría regalando vapeadores a sus usuarios: desata polémica en redes sociales

A través de redes sociales han denunciado que la empresa Rappi ha estado regalando vapeadores a usuarios cuando piden a través de Rappi Turbo, lo cual ha desencadenado un sinfín de comentarios de apoyo y critica.

La senadora Norma Hurtado Sánchez denunció que varias personas le han enviado fotos y videos como prueba de que a los usuarios les llegan vapeadores desechables cuando piden a través de una opción de Rappi.

“Muy grave señores @RappiColombia. Están regalando vapeadores a través de Rappi-Turbo, según me informan varias personas mediante fotos y videos. El vapeo representa una grave amenaza para la salud pública, al exponer a los consumidores a sustancias que pueden causar enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares . Hago un llamado urgente a @RappiColombia a suspender el envío de estos dispositivos. @MinSaludCol” indicó Norma Hurtado a través de X (Antes twitter).

Como respuesta, muchas personas rechazaron la situación, pero otras la apoyaron. “Urgente, deben tomar medidas”, “senadora, a ellos no les interesa más que aumentar sus ganancias así se lleven por delante al que sea. A eso se acostumbraron”, “regalando vapeadores? bff como reclamos los míos pues que estoy que me soplo. Te quiero mucho Rappi, nunca cambies”, “ojalá se autoregulen, señores Rappi Colombia, no motiven más restricciones a sus operaciones”, “si no le gustan me los puede mandar a mi casa, gracias”, “tremenda publicidad”, “el colmo, ni se puede permitir”, “si a ellos no les importa robar a través de las tarjetas de crédito que los clientes utilizan, much menos la vida de quienes están robando”, “es en serio usted peleando por esa chimbada, son promos señora, si no le gusta, lo regala y punto”, fueron algunos de los comentarios.

Se espera que la compañía de domicilios se pronuncie al respecto de la denuncia de la senadora vallecaucana.