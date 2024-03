“Llevamos tres días sin señal”: Germán Vargas Llegas se quejó por no tener señal en sus vacaciones de Semana Santa

Como cualquier otro usuario, el expresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, se quejó a través de sus redes sociales del servicio de una reconocida compañía de telefonía e internet del país.

El exfuncionario se encuentra en Anapoima, Cundinamarca, disfrutando de Semana Santa, y no de tanto desespero, acudió a su red social twitter a quejarse del servicio de Claro, pues indicó que está incomunicado.

“@ClaroColombia anunció su programa de 5G y en Anapoima llevamos tres días sin señal, ni comunicación, ni datos, ni nada. ¡Terrible!” indicó a través de X (antes twitter).

Claro se comunicó con PUBLIMETRO Colombia e indicó que el expresidente tiene servicio restaurado desde este martes 26 de marzo. El daño se presentó por un acto de vandalismo que dejó incomunicada a la zona, de acuerdo con la compañía.

En redes sociales respaldaron al expresidente Vargas y aprovecharon para quejarse de otros servicios. “Si por allá llueve por acá no escampa @ETB sin señal en Suba todo el día y grabación dice que hasta el viernes. Sin internet ni TV, bonito así”, German, con esas operadoras pasa igual que con los analgésicos convencionales, paliativos no más! Y eso que usted dejó ese ministerio amarrado… Que cosas no!”, “no se preocupe doctor que en casi toda Cundinamarca son un desastre los de Claro Colombia”, “El servicio de claro es una basura, yo vivo en Medellín y nunca puedo hacer una llamada sin que se caiga, se oiga mal y la cobertura sea pésima”, “Aquí en el municipio de la palma cada vez que se va el fluido eléctrico nos quedamos sin señal de @ClaroColombia resulta que no han querido invertir en las plantas de energía”, “Y @MovistarCol es peor. en la vía Sogamoso - Bogotá la mitad del camino sin señal. En Bogotá señal pésima en Gran Estación. En Sogamoso muy mal, en mi casa imposible comunicación”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.