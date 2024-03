Roban hostias consagradas de iglesias en Bogotá para presuntos rituales satánicos previos a Semana Santa

En vísperas de la Semana Santa, los feligreses católicos se preparan para vivir una de las fechas más esperadas del año. En esta celebración, los creyentes conmemoran la muerte y la resurrección de Jesús, por lo que es un momento bastante especial para los cristianos. Sin embargo, para otros esta fecha es bastante esperada, pues en los trabajos suelen dar vacaciones a los empleados y estos pueden aprovechar para viajar o pasar tiempo con sus familias.

No obstante, para algunos malintencionados la Semana Santa puede ser de una oportunidad para hacer de las suyas y aprovecharse de los turistas o de las iglesias. En una reciente denuncia realizada por el sacerdote de la parroquia de Santa Bárbara, en el centro de Bogotá, el religioso contó que habrían robado la hostia consagrada que tenían exhibida en la custodia de la iglesia.

El reporte del Ojo de la Noche dio a conocer los hechos, y de acuerdo al sacerdote Nicolás Garzón, encargado de la iglesia de Santa Bárbara, los elementos consagrados y en especial las hostias son objeto de mucho interés de personas dedicadas a la santería y al oscurantismo, por lo que no descarta que el robo haya sido responsabilidad de algunas sectas satánicas que pretenden llevar a cabo rituales demoniacos.

Recomendados

“En este sector del centro histórico de Bogotá se practica mucho la santería, satanismo y otro tipo de oscurantismos, otro tipo de cosas no santas y entonces se aprovechan de esto. Incluso algunos padres me han contado que en las confesiones alcanzan a escuchar cosas como, por ejemplo, que pagan muchísimo dinero por no ser consagrada”, indicó el cura.

De igual manera, los religiosos enviaron una alerta a todos los feligreses, pues en las épocas de Semana Santa y de Haloween serían las fechas donde más se evidencian este tipo de casos, en los que personas externas a la religión intentan hurtan las especias santas para usarlas en otros aspectos como rituales satánicos. Inclusive, un sacerdote compartió su experiencia en la comunión con algunos feligreses a los que le tuvo que pedir que comulgaran en frente suyo para evitar que se guardaran la hostia consagrada y la usaran fuera de la eucaristía.

Por otra parte, Garzón contó que en varias confesiones ha escuchado que suelen pagar mucho dinero por una hostia consagrada en diferentes cultos ajenos al cristianismo. Por lo que además se hizo el llamado a otras iglesias a estar atentas para evitar robos y profanaciones de los elementos santos durante estas fechas.