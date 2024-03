En Bogotá aumentó un 60% la muerte de motocilistas en accidentes de tránsito

La concejal María Clara Name, citó a un debate de control político a la secretaría de Movilidad de Bogotá con el fin de que expliquen las medidas que están tomando para atender esta problemática que afecta a motociclistas, ciclistas y usuarios de patinetas eléctricas en la capital. Según los datos aportados por la concejal, uno de cada dos ciclistas o motociclistas accidentados en la capital es una persona joven.

Según Fasecolda, con corte a febrero del 2024, solamente el 39% de las motos del país cuenta con una póliza de SOAT vigente, lo que genera un riesgo frente a un accidente ocasionado por un conductor no asegurado. Name asegura que el Distrito no está generando estrategias de impacto para prevenir la pérdida de vidas en accidentes de tránsito y no está generando estrategias que concieticen a los conductores sobre la importancia de contar con una póliza vigente.

Otra crítica de Name al distrito es la falta de rigurosidad a la hora de conocer el número de motos registradas en Bogotá. La concejal dice que, “frente a los registros, notamos una diferencia en el número de motos registradas en el Registro Distrital RDA y la Encuesta de Movilidad 2023″.

En el caso de las bicicletas Name destaca que “si se están haciendo realmente los esfuerzos para apropiar a los ciudadanos sobre la importancia de realizar este registro, que les facilita a ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto, y a la Policía regresar de manera ágil las bicicletas recuperadas”.

Según la secretaría de Movilidad de Bogotá, el 96% de los siniestros viales que involucran ciclistas y motociclistas son a causa de manejar en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias psicoacitivas, y exceso de velocidad. Además, aseguran que las zonas de la ciudad donde más hurtos de bicicletas se reportan son Suba Rincón, Minuto de Dios, Garcés Navas, Patio Bonito y Las Ferias.

Finalmente, la concejal destacó que en la ciudad ha incrementado el uso de la bicicleta por parte de mujeres, por lo que pide que se generen estrategias de seguridad en la capital. De igual forma, pide que se fortalezca la señalización, iluminación y seguridad en las ciclorutas, con el fin de convertirlas en espacios seguros de movilidad en Bogotá.