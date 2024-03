Más de 9 mil colombianos han sido víctimas de acoso por parte de gota a gota virtuales: Corte Constitucional lanzó advertencia

La Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) poner en control a los llamados gota a gota virtual, pues en Colombia hay más de 9.000 víctimas de estas personas que extorsionan y amenazan.

Un medio de comunicación del país tuvo acceso a varias víctimas que contaron como les cambió la vida luego de tomar la decisión de pedir plata prestada a través de una aplicación de celular.

Yesid Rippe es una de las personas a las que le desembolsaron $200.000 a su cuenta del banco. El préstamo lo habría solicitado a ocho días con 40% de interés, pero una vez aceptó, cambiaron las condiciones.

El plazo para regresar el dinero era de cinco días límite, a los tres días lo comenzaron a llamar y a acosarlo para que regresara el dinero. “Enviaron una foto de mi cédula y al lado una foto de un niño con los ojos tapados, esto junto a un mensaje que decía que yo trabajaba con Secretaría de Educación y con el ICBF y que era un violador de niños y que me aprovecho de mi situación de trabajo con el Estado para hacerlo. La primera en recibir esa imagen fue mi mamá”, contó la víctima.

Otra de las amenazas que le llegó fue de un video con armas y el mensaje decía que ya sabían donde vivía yo y “estaban listos para levantar mi casa a bala”.

Otra persona comentó que tuvo una experiencia parecida con 12 aplicaciones, “utilizan estrategias, mensajes de texto a tus contactos y mensajes por WhatsApp”. Incluso comentó que a través de una aplicación donde pidió $800.000 pesos, tenía que terminar pagando $1.223.984 pesos, pero que de amenaza virtual se convirtió en persecución.

“Yo no estaba ni en la casa, ni en el trabajo, estaba haciendo las diligencias. Lo único que me dijeron era que me estaban buscando unas personas en una moto, que eran muy raras, que su vestimenta no era de un mensajero”.

Es por eso que la Corte Constitucional emitió la sentencia dirigida a la SIC para realizar seguimientos a las quejas con plataformas digitales que ofrecen préstamos de dinero.

“Caen en estas redes de préstamo y lo que llamamos el gota a gota, ¿cómo funciona?, pues bien, cuando el usuario descarga la aplicación, está dando los permisos o los credenciales de acceso para que esa aplicación local capte los datos que hay en su celular”, informó el mayor Julián Celi, investigador de la seccional criminal.

Si usted tiene un caso de denuncia puede realizarla en el CAI virtual de la Policía Nacional.