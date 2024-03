Ya no necesita permisos de ambos padres para salir del país con menores de edad: ¿qué debe hacer?

En los últimos días, Migración Colombia, informó sobre el reemplazo del permiso autenticado y firmado por ambos padres de un menor de edad si uno de los dos está inscrito en el Registro de Deudores Morosos de Alimentos (REDAM). Si así es el caso, los menores podrán salir del país presentando el certificado.

Esto es debido a una orden judicial en la que se ratifica la Ley 2097 del 2021, la que ordena que si hay incumplimiento de obligaciones alimentarias, el permiso firmado por los dos padres para la salida del menor de edad del país no es obligatorio y no se pedirá.

El certificado es expedido por el Ministerio TIC y Migración Colombia indica que el certificado cuenta con un código QR y un código alfanumérico, por lo que es un mecanismo eficiente para validar la información.

Cuando vaya a salir del país, deberá presentar el documento impreso con los demás documentos requeridos si su hijo es menor de edad: pasaporte colombiano, fotocopia del registro civil de nacimiento, pasaje de salida y la visa del país de destino si es necesaria.

Con esta decisión se toma un paso determinante para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, pues ahora los miles de menores que no podían viajar fuera de Colombia por no tener la autorización escrita por uno de sus padres procesados por incumplimiento alimentario, no será necesaria.