Ladrones encañonaron a un padre y a su hijo de tres años para robarlo en el norte de Bogotá

Un incidente de robo violento, captado en video, tuvo lugar hoy en la Calle 102 con Carrera 22, en el barrio Chico Navarra del norte de Bogotá, donde un joven padre y su hijo de tres años fueron víctimas.

En medio de la creciente inseguridad que afecta a la ciudad, un padre joven y su pequeño hijo de tres años fueron objeto de un asalto armado este viernes 15 de marzo, alrededor de las 5:00 p.m., en la Calle 102 con Carrera 22, en el barrio Chico Navarra de Bogotá.

El padre afectado compartió detalles del incidente en una entrevista con Blu Radio, explicando: “Íbamos bajando por la calle 101, de la carrera 22 a la carrera 23, mi hijo de 3 años y yo, cuando dos hombres venezolanos en bicicleta, ambos armados, nos abordaron exigiéndome que entregara todo lo que tenía”. Describió cómo su hijo reaccionó gritando y corriendo asustado al ver a los delincuentes.

“Mi hijo, que solo tiene 3 años, comenzó a gritar y correr descontroladamente. Estos individuos sin escrúpulos me acorralaron y me golpearon con el arma en la cabeza, aunque no sufrimos heridas”, añadió al portal informativo.

Aunque las lesiones fueron leves y el arma de fuego no se disparó, el impacto emocional de este evento traumático es considerable, especialmente para el niño. El padre hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para reforzar la seguridad en el vecindario y prevenir futuros delitos.

Este incidente se suma a una serie de eventos preocupantes de inseguridad en la zona, según informó la víctima, quien mencionó robos de alto valor y casos de violencia callejera.

“Aunque la policía patrulla la zona, llegaron aproximadamente 6 minutos después de la llamada, y los criminales siguen libres. Insto a cuidar a nuestros niños, a estar más atentos, a que la policía aumente su presencia y mejore la seguridad del vecindario, y a que como comunidad nos apoyemos mutuamente para evitar que esto vuelva a suceder y podamos vivir en paz”, concluyó el joven padre, en el medio citado.