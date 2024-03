Nuevo caso de fleteo en Bogotá: Víctima asegura que funcionarios del banco estarían involucrados

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de fleteo en Bogotá, en el que la víctima asegura que solo los funcionarios del banco sabían cómo había distribuido el dinero. Además, indicó que no le permitieron sacar el monto a través de un cheque de gerencia, sino que solo podía ser en efectivo. Las cámaras de seguridad captaron el momento del hurto, el cual solo duro unos cuantos segundos.

Los delincuentes rodearon el carro en el que se movilizaban las víctimas, quienes acababan de retirar un dinero en efectivo en una reconocida entidad bancaria ubicada en el sur de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Víctima asegura que los landrones sabían cómo tenía guardado el dinero

El vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por dos motos. Uno de los ladrones se bajó y con un arma de fuego intimidó a la víctima para que le entregara el dinero que acababa de retirar.

“Me saca del cabello. Me jala del cabello para sacarme del vehículo y mira que adentro no hay nada y me dice específicamente ‘¿dónde está el bolso y la maleta?’”, le contó a Noticias Caracol la mujer que fue víctima del fleteo.

Finalmente los ladrones abren el baúl en el que encuentran los dos bolsos en los que se había guardado el dinero.

También le puede interesar: Policía detuvo a un menor de edad que había robado una camioneta en Usme

La víctima asegura que solo el personal del banco vio esa distribución del dinero,por lo que consideran que los ladrones no tenían manera de saber en dónde estaban guardados los billetes.

“Nosotros estábamos buscando dar la espalda al público, entonces de cierta manera los únicos que tenían posibilidad de ver eso era gente del banco”, enfatizó la víctima.

Además, aseguró que no le dejaron retirar el dinero a través de un cheque de gerencia: “La asesora que nos atendió nos dijo que no se podía entregar ni cheque de gerencia ni transacción ni consignación, sino que tenía que ser el dinero en efectivo”.

Dijo que volvió al otro día al banco y que se enteró que “casi que a diario van clientes a quejarse de lo mismo y acusarlos de cierta manera por alguna responsabilidad en los hurtos y que ellos con Fiscalía y con proceso siempre los investigan y no se les ha podido comprobar nada”.