Hombre roció de gas pimienta a conductor del SITP: al menos 60 pasajeros fueron evacuados

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en la ciudad de Bogotá, cuando un pasajero roció de gas pimienta al conductor de un bus del SITP , al parecer por no hacer una parada.

Le puede interesar: Mayor de la Policía será imputado por presuntamente haber intimidado y amenazado a Marelbys Meza

El hombre estaba conduciendo la ruta Z31, que cubre Suba-Centro, cuando de repente sintió el gas pimienta en su cara por no detener el vehículo en uno de los paraderos de la ruta.

Lea también: Tragedia en la autopista Medellín-Bogotá: Fallece ingeniero clave en la modernización del Metro

Testigos presentes aseguraron que el hombre se bajó y se fue en la estación siguiente y el incidente se presentó en inmediaciones de Cafam Floresta.

Al menos 60 pasajeros que se encontraban en el bus tuvieron que ser evacuados, hasta el momento no se presentan casos graves y personal del Transmilenio se encuentra atendiendo el caso y verificando el estado de salud de los afectados.

También podría leer: Encuentran cadáver junto a contenedor de basura en la localidad de Kennedy

En redes sociales usuarios rechazaron este hecho. “La intolerancia cada día desbordada en Bogotá”, “toda esa gente y no fueron capaces de darle garrote al chirrete”, “eso no es intolerancia, es un delincuente que puso en riesgo 60 personas, tiene que ser capturado y judicializado por intento de homicidio”, “eso es consecuencia de la falta de autoridad que reina, la gente puede hacer lo que le da la gana porque sabe que no va a pasar nada”, fueron algunos de los comentarios en X (antes twitter).

#BOGOTÁ| En medio de un acto de intolerancia, un hombre roció gas pimienta a un conductor del SITP porque no paró en una estación. Más de 60 pasajeros tuvieron que bajarse. Personal de @Transmilenio atiende el caso y verifica el estado de salud de los afectados. @MafeLatorreH pic.twitter.com/2vZ3K4jtBO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 4, 2024

Transmilenio se pronunció

“TRANSMILENIO S.A. rechaza enfáticamente todo acto de violencia, agresión e intolerancia que ponga en riesgo la vida e integridad de nuestros usuarios o colaboradores.

Así mismo, hace un llamado a la ciudadanía a encontrar canales de comunicación asertivos que permitan la resolución de conflictos en medio de un percance.Reiteramos que quienes estén involucrados en estos actos pueden ser sancionados por la Ley, luego de un debido proceso.

Con relación al video, estamos recopilando y verificando las diferentes versiones sobre lo sucedido para así esclarecer la situación.Nada justifica la agresión de hacia nuestros colaboradores, ya que están para servirle a la ciudadanía y mejorar las condiciones de seguridad del Sistema.”