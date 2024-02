TransMilenio con retrasos por la Caracas por protesta en la calle 55

Este martes, 27 de febrero, TransMilenio registra retrasos de hasta 15 minutos por una protesta que se registra a esta hora en la Caracas con calle 55. Por esta razón también se suspende el servicio en la estación de la Calle 57 y se inicia contraflujo.

La empresa anunció a través de sus redes sociales que: “Iniciamos contraflujo desde la Av. Caracas con calle 53 sentido sur - norte y en la calle 57 sentido norte-sur”.

Bloqueo afecta el servicio de TranMilenio por la Avenida Caracas

“Por bloqueos intermitentes en la Avenida Caracas con Calle 55, se presentan aumento de tiempos entre los servicios de 10 a 15 minutos en sentido sur - norte de la troncal Caracas. Por cuenta de una movilización ajena a la operación, en este momento comenzamos a evacuar la estación Calle 57 e iniciamos contraflujo desde la Av. Caracas con Calle 53 (sentido sur - norte) y Calle 57 (sentido norte - sur)”, publicó a través de su cuenta oficial.

Por bloqueos intermitentes en la Avenida Caracas con Calle 55, se presentan aumento de tiempos entre los servicios de 10 a 15 minutos en sentido sur - norte de la troncal Caracas. pic.twitter.com/myprgv972k — TransMilenio (@TransMilenio) February 27, 2024

Usuarios expresaron que están teniendo afectaciones en diferentes estaciones de TransMilenio.

“Y la ruta G47 nada que aparece en la estación museo nacional, las filas están horribles”, “Parece que ustedes no tiene autoridad sobre las troncales, las personas hacen bloqueos y ustedes son permisivos con esa situación”, “Qué pasa con TM? Antes, cuando habían cierres o algo avisaban en las pantallas de los buses, ahora uno solo se entera cuando ya uno se encuentra muy lejos del destino o la ruta. Los conductores no dicen nada y en las estaciones no hay nadie que de información los usuarios” y “Reportan 15 minutos después de haber generado el cierre de la estación”.