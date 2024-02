Pánico en el barrio Castilla por violento robo a camioneta Toyota: “me apuntó con el revolver para que me callara” Captura de pantalla: Noticias Caracol. 27 de febrero de 2024

En las últimas horas, se registró un violento hurto en inmediaciones del barrio Castilla, localidad de Kennedy.

Mientras las autoridades perseguían a tres delincuentes que recién habían robado una camioneta de alta gama, una familia estaba siendo también víctima de hurto.

Las cámaras de seguridad de la zona, dejan ver como tres delincuentes llegaron hasta una vivienda y con armas de fuego, intimidaron a toda la familia. “Se le lanzaron a mi esposo. Le pusieron el revolver. Yo cuando vi, empecé a gritar pidiendo ayuda y ellos le pegaron con la pistola en la cabeza, lo tiraron al piso”, contó la mujer en entrevista al Ojo de la Noche.

Dijo, además, que alcanzó a escapar de los ladrones y buscar refugio en su casa donde siguió pidiendo auxilio, pero la amenazaron. “Lo que hice fue subir al segundo piso, abrir la ventana y empezar a gritar ‘ayuda, ayuda, llamen a la Policía’. Uno de los asaltantes me vio y me apuntó con el revolver para que me callara. Lo que hice fue cerrar la ventana y bajar”.

Finalmente, los asaltantes escapan en motos dejando malherido al hombre. Ahora, las víctimas buscan el vehículo de placas MOM 495 y le piden ayudan a las autoridades, pues aseguran que uno de los rastreados está encendido y se ubica por el sur y occidente de Bogotá.

Policía publicó el cartel de los más buscados por hurto

Como parte de la estrategia para enfrentar la inseguridad en Bogotá, las autoridades distritales publicaron el cartel de los 25 más buscados por homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Cinco señalados delincuentes, son rastreados con orden de captura vigente, por cometer robos en la capital: Dilan Geovanny Pinilla Pinilla, alias ‘Dilan’; Carlos Edinson Martínez Ramírez, alias ‘Gordo Tom’; Duban Felipe Molina Ibáñez, alias ‘Dumbo’; Camilo Andrés Ramírez Linares, alias ‘El Rata’; y Wilmer Gerardo Hernández Vargas, alias ‘Narices’.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía para que denuncien a estos 25 agresores por medio del correo mebog.sijin-uni@policia.gov.co o a la Línea Segura 305-8143837 para hurtos y homicidios; y 305-7681448 para delitos multicrimen.