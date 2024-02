No sitió: Empresario asesinado por sicario en Bogotá murió sin percatarse del impacto

Este miércoles, 21 de febrero, se registró un ataque sicarial en contra del empresario Hernán Roberto Franco Charry en un edificio el parque de la 93, quien fue sorprendido por el sicario en el momento exacto en el que se bajó del vehículo, pero como estaba hablando por teléfono y el criminal usaba silenciador, todo parece indicar que no sintió cuando recibió el impacto.

En un nuevo video de las cámaras de seguridad del edificio en el que fue asesinado Franco y se observa que el empresario ingresó caminando, continúa con su llamada y al parecer no sintió nada, hasta que se desploma.

Empresario asesinado en Bogotá no habría sentido el impacto de la bala

En las imágenes se observa que el empresario camina en el interior del edificio, termina la llamada, intenta manipular su celular y es cuando de manera fulminante se desploma en el suelo.

Los usuarios de internet se pronunciaron al respecto diciendo que: “Puntos que no me cuadran. El portero del edificio donde está? El conductor-escolta dura 6 segundos en el parqueadero de lado a lado pero el señor dura más de 10 segundos y no entra en el video el conductor?”, “No entiendo ese video herido sigue caminado como si nada?”, “fue con un silenciador ahí se ve demás que no sintió las balas, qué triste como matan por nada, muy seguramente a esa persona le pagarían 1 o 2 millones, la vida no vale nada aquí en Colombia” y “No entiendo los vídeos no cuadran en uno se ve al hombre solo hablando por celular y en el otro se ve al hombre que le dispara corriendo hacia el y el escolta dónde esta salió tras el sicario y dejó al protegido solo?”.

