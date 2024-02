Cayó banda que robó al actor Juan Pablo Raba y otras víctimas, en senderos de Monserrate

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un trabajo articulado con la Policía Nacional, adelantaron en las últimas horas un operativo de allanamiento que terminó con la captura de la banda delincuencial ‘Los del Sendero’, responsables del hurto del actor Juan Pablo Raba y otras dos víctimas que caminaban por los senderos autorizados del Cerro de Monserrate.

Según la directora seccional en Bogotá de la Fiscalía, ocho asaltantes fueron aprehendidos por este hecho ocurrido en noviembre y otros dos en septiembre de 2023.

“Se están agotando los actos urgentes para la judicialización de ellos y serán presentadas ante el juez de control de garantías en las próximas horas”, informó Leonor Merchán Lopera.

Por estos hechos, una fiscal GAULA de la Delegada para la Seguridad Territorial imputará a ‘Los del Sendero’ los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, acceso abusivo a sistema informático, transferencia bancaria no consentida y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Así robaron al actor Juan Pablo Raba

Los hechos referidos por el ente acusador, ocurrieron el 3 de noviembre del año pasado, cuando el artista disfrutaba una caminata junto a sus hijos en los cerros orientales, pero fue interceptado y golpeado delante de los menores de 5 y 11 años.

Te puede interesar: ¿Cuál es el delito que más creció en el 2024, en Bogotá? Tuvo incremento del 65%

“Hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno. Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, contó Raba en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

El actor terminó golpeado, sin su argolla de matrimonio, dinero, celular y ahorros que tenía en su cuenta bancaria. “Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer trasferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible”.