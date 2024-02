Consorcio chino sería nuevamente sancionado por preocupantes retrasos en la Primera Línea del Metro: ¿cuáles son?

El pasado 29 de enero, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, envío una dura carta a altos directivos del consorcio chino a cargo de la Primera Línea.

Hasta este 1 de febrero se conoció la misiva de tres páginas, donde el gerente de la Empresa Metro describió detalladamente los incumplimientos del concesionario ‘Metro Línea 1 SAS’, integrado por las empresas chinas ‘Xi’An Metro Company Limited’ y ‘China Harbour Engineering Company Limited’.

De no llegar a realizar “cambios drásticos” en el avance de las obras, Narváez advirtió que nuevamente impartirá sanciones como la de tres mil millones de pesos por no cumplir la entrega de diseños. “Si no cumplen la Calle 72, se volverán a multar”.

Respecto a Narváez, en los próximos 60 días, más de 15 edificios laterales de acceso a las estaciones deben iniciar y hay problemas en las obras de la Calle 72, pues va en un 49,6 % cuando debería ir en un 75 % de avance, con un plazo máximo de entrega para el mes de octubre.

“No encontramos la fortaleza de una gerencia que esté preparando este tipo de actividades. La estación 1 al frente del Patio Gilbratar (Ciudad Bolívar), debe iniciar en este mes. Tiene todos los diseños y evaluaciones dadas por la interventoría”.

Por ello, bajo el análisis que vienen desarrollando desde el mes de octubre, muestra que “hay dificultades estructurales en la Empresa que requieren que sean modificadas para mantener el buen ritmo. Mal haríamos de no hacer un llamado contundente sin ninguna consideración, para que el contrato vuelva a las condiciones de ejecución con las que veníamos”.

¿Cuáles son esos retrasos en la Primera Línea del Metro?

Según el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, la carta enviada está basada en “los análisis y la tendencia que hacemos del comportamiento que viene descendiendo y tiene riesgo de estar por debajo de programado tardío en febrero o marzo”.

En primer lugar, Narváez pide un “cambio drástico en la dirección del Proyecto, con un gerente general que tenga experiencia en proyectos metro-ferroviarios, dominio completo del idioma español, capacidad para la toma de decisiones y liderazgo”.

Como consecuencia de ello, aseguran no tener los diseños no objetados, la obtención de permisos y el traslado de redes necesarios, que aseguren la continuidad de la secuencia constructiva de viaducto y las estaciones.

Ejemplo de ello es el retraso en la Avenida Caracas, donde dicen que el Consorcio Chino no ha “los permisos y los planes de manejo de tránsito y los equipos de sedimentación no han logrado obtener los rendimientos esperados, como la falta de mano de obra en esta y demás puntos de obra.

Otro aspecto que resaltan como importante es a nivel social y de relaciones con la comunidad. La Empresa Metro de Bogotá, denuncia un “incremento en los incidentes y accidentes de trabajo en el proyecto”.

De esta manera, Leonidas Narváez, solicitó al concesionario “adoptar de manera inmediata las medidas necesarios que le permitan cumplir con las obligaciones del contrato, para lo cual manifestamos nuestra disposición para conocer presencialmente las acciones de contingencia y mitigación”.

¿Y la segunda Línea del Metro de Bogotá?

Según la Empresa Metro de Bogotá, el proceso de selección del concesionario que ejecutará la Línea 2 del Metro Subterráneo a Suba y Engativá (L2MB) no está en riesgo y su proceso de licitación se adelanta bajo las normas de la Banca Multilateral.

“A la fecha se han cumplido los requisitos necesarios para avanzar en sus etapas, contando siempre con la No Objeción de la Banca Multilateral, de este modo, en septiembre del 2023 finalizó la precalificación con el anuncio del listado de 4 APCAS habilitadas, que continúan a la etapa de Licitación Pública Internacional”, aclaron en un comunicado.

