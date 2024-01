Hombre atacó vivienda con bombas molotov en Kennedy: piden investigación de las autoridades

Los habitantes de una vivienda del barrio Villas de la Torre, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, vivieron una noche de pánico cuando un sujeto, atacó la casa con bombas molotov.

También podría leer: Cabildante del Pacto Histórico será vicepresidenta del Concejo de Bogotá: representará a la oposición de Gobierno

Según el Ojo de la Noche, la familia se encontraba durmiendo, pero una de las personas se dio cuenta de la tragedia que estaba por suceder y evitó un desenlace peor. A” Dios gracias, mi hermano va subiendo en el momento que él prende candela y pues obviamente nos da tiempo a reaccionar rápido. Mis hijas salieron a gritar a la calle y los vecinos nos colaboraron también” comentó al Ojo de la Noche.

Le puede interesar: Cadáver de un abogado de la Procuraduría apareció en el centro de Bogotá con graves signos de violencia

La familia indicó que no han vuelto a dormir tranquilos por lo sucedido y porque no saben quién o hacía quién iba dirigido el ataque. “No dormimos de la zozobra de que no sabemos si vuelvan o por qué lo hicieron o contra quién iba el ataque porque pues obviamente querían atentar contra la vida de mis hijos y la mía”.

Lea más: Grave panorama en las obras de la avenida 68: denuncian que la mayoría de tramos registran retrasos

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor y se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación con los registros de cámaras que lograron captar al sujeto huyendo del lugar luego de lanzar las bombas molotov.