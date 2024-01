Atracaron en Bogotá a Luna Shalom Vargas, campeona mundial de patinaje

La inseguridad en Bogotá parece ir cada día de mal en peor, los casos de hurto son de los más reportados por las autoridades, quienes no da a vasto con las denuncias. Sin embargo, pese a las diferentes alternativas y estrategias de seguridad, los delincuentes logran burlar todas las medidas e incluso hay quienes de manera muy ingeniosa se hagan la confianza de sus víctimas para luego robarlas.

Tal fue el caso de Luna Shalom Vargas, campeona mundial de patinaje, quien terminó siendo víctima de atraco a mano armada en el occidente de Bogotá mientras terminaba su entrenamiento.

De acuerdo a las versiones dadas por la Federación Colombiana de Patinaje, la joven atleta fue intimidada por dos ladrones, uno armado con pistola, que le despojaron su bicicleta y un dispositivo de la marca Garmin. Siguiendo el relato de la joven en el portal de Red+ Noticias, Luna, contó que: “Venía de terminar mi entrenamiento, estaba a 10 minutos de la casa y se me acercó un señor vestido de ciclista. Tenía su jersey, sus gafas, su casco y su bicicleta de ruta. Se me hizo extraño que no me dejaba pasar, ni él quería pasarme”.

Dicho sujeto se le acercó y se presentó como un médico deportólogo el cual le ofreció sus servicios, además de decirle que tenía un almacén de bicicletas.

“Me pareció bien tener el contacto de él para cualquier cosa, entonces me hizo orillar la bicicleta. Entonces saqué mi celular para anotar sus redes sociales y su número, y ahí fue cuando llegó el otro ladrón, que era mucho más joven que él y tenía barba, y me sacó la pistola”, describió Luna.

Pro fortuna la deportista no salió herida, y se encuentra en óptimo estado; sin embargo, el monto del robo se estima que alcanza los 10 millones de pesos.