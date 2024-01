De la oscuridad a la esperanza: Sábados de Amor transforma la vida de habitantes de calle en Bogotá

Cada habitante de calle es una historia. Detrás de sus miradas se ocultan la necesidad de amor, alimento y compañía. Son múltiples las razones por las que llegaron a habitar las heladas calles de Bogotá, en donde el frío y las inclementes lluvias les forman corazas, que para la mayoría de la población, generan miedo.

Están ‘pegados’ a la calle, en donde contrario a lo que la mayoría piensa, es esa sustancia de uso casero e industrial y de fácil acceso que no supera los 8000 pesos, la que evita que puedan salirse de esa oscuridad que les duele y que los consume a cada segundo.

Así es la historia de Luis Mancera, un hombre de 60 años, que vivió durante 39 años en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Cometió un error y fue deportado, castigado y finalmente llegó solo a Colombia.

“Me deportaron después de cumplir siete años en una prisión en Estados Unidos, llegué aquí separado de mis padres que luego fallecieron. Acá empecé a buscar otras cosas indebidas y me metí en el mundo del hampa. Empecé consumiendo marihuana y las personas dicen que la marihuana es lo más calmado, pero es lo peor. El que dice que no lo es, se está mintiendo”, contó Luis o el profe como es conocido.

Con el paso del tiempo dijo que el consumo se agudizó, llegué a cierta edad en donde “yo vivía para consumir y consumía para vivir”. Cuenta, con alguna dificultad para respirar como secuela, que tuvo una empresa, un instituto de inglés, y tuvo grandes marcas y empresas como clientes. “Alcancé a tener como 14 profesores, pero la droga me quitó todo”, enfatizó.

Puede leer: Aún está a tiempo: De esta forma puede solicitar cupos y traslados en los colegios públicos de Bogotá

Un día en La Favorita llegó el abrazo de Dios

Después de 4 años de vivir en la calle, en el barrio La favorita en el centro de Bogotá, en donde el consumo de pegante y todo tipo de sustancias es el pan de cada día, se vio contagiado de la covid-19, tuberculosis y consumiendo.

“Ya estaba puro, puro, ñero, ñero. Le clamé a Dios llorándole esa noche y me tocó el corazón. (Entre lágrimas) No sé dónde estuviera si no fuese por el Todopoderoso, por esa misericordia tan grande que ha tenido conmigo. Una persona que él mandó que se llama Laila me vio y me ayudó con tres días en un hotel. Después me vio requetemal y me dio un abrazo increíble, que ese abrazo lo sentí que era de Dios”.

El profe, habitante de calle, Bogotá 2021 Luis Mancera, habitante de calle 2021 (Cortesía)

El profe duró tres días en el hospital y el doctor le dijo que si pasaba una semana más, hubiese muerto.

“Me metí fue con él (Dios) y me di cuenta que verdaderamente tenía que ceder a mi carne y que solo él me quitaría todo. Entré a un centro de rehabilitación. Empecé a trabajar duro en las cosas y poco a poco todo empezó a cambiar. Hoy en día trabajo en una multinacional, ya tengo lo mío, llevo casi dos años sobrio”, relató el profe.

Luis reconoce la labor de Sábados de Amor, la fundación creada por Laila Salama, Helver Lombana (el tío), Diego Pardo, Donna Barreto, Daniel Molano, Jennifer Lombana, Guillermo Ortiz y Ury Parra; porque llegó a La Favorita a darles una familia.

“Sábados de Amor es incondicional, es una fundación que trata de hacer las cosas lo más humanas posibles para ayudar a las personas y llegan a convertirse en la familia y eso es lo bonito. Hay muchas otras fundaciones que yo he visto que van y es solo por asistir. Pero, para mí, Sábados de Amor es parte de mi familia, la familia que no tengo, la tengo acá”, puntualizó.

El profe, exhabitante de Calle, 2023 El profe luego de su proceso de rehabilitación. (Cortesía)

Así nació Sábados de Amor

“En plena pandemia por pura coincidencia me encontré con una sobrina, yo repartiendo siete mercados y ella repartiendo 100 mercados y no sabía a dónde. De ahí unimos fuerzas, fortalezas con otros amigos de ella y arrancamos algo muy bonito que es dar, compartir y si nosotros estamos bien, pues hay otras personas que también deben tener la oportunidad de estar bien”, dijo Helver Lombana o el tío como es conocido en La Favorita, a donde cada sábado y miércoles llega con alimentos, ropa y abrazos.

Un año y medio después decidieron formalizarse y ahora, luego de cuatro años de servicio han logrado entregar más de 22.000 almuerzos y transformar las donaciones en amor.

Fundación Sábados de Amor (Cortesía)

De acuerdo con las cifras de La Alcaldía de Bogotá en la capital del país hay 19.992 ciudadanos habitantes de calle, para quienes aseguró realizó durante la anterior administración a través de la Secretaría Distrital de Integración Social 690 jornadas móviles de autocuidado y escucha activa.

“La entidad cuenta con 13 unidades operativas para la atención a la población habitante de calle o en riesgo de estarlo, con una cobertura de 3033 cupos. Estas unidades están diseñadas con el fin de atender de manera integral y diferencial las particularidades de la población, para cubrir desde sus necesidades básicas hasta procesos de inclusión social”, le dijo a Publimetro.

La cifra

19.992 ciudadanos serían habitantes de calle en Bogotá para el 2023

La frase

“Hay algo muy bonito que es dar, compartir y si nosotros estamos bien, pues hay otras personas que también deben tener la oportunidad de estar bien”, Helver Lombana, uno de los fundadores de Sábados de Amor.