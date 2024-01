Madre de niña con diabetes denunció que su hija fue discriminada en parque de Bogotá por su enfermedad

El pasado 2 de enero se dio a conocer por medio de redes sociales, una denuncia sobre un aparente caso de discriminación que tuvo lugar en el reconocido parque de diversiones Mundo Aventura de Bogotá.

El caso fue expuesto por Yenny Gallego a través de su cuenta de X (antes Twitter), en su denuncia, la mujer contó que ese día decidió visitar el parque en compañía de su esposo y dos hijas; sin embargo, lo que se esperaba fuera una agradable salida familiar, se convirtió en una amarga experiencia.

Todo comenzó cuando se encontraban haciendo la fila para ingresar a la atracción de los carros chocones, cuando una de las trabajadoras del lugar le impidió la entrada a su hija de 15 años por llevar en su brazo un monitor de glucosa, pues la menor padece diabetes tipo 1 desde hace algunos años.

Yenny comentó que a pesar de haberle explicado a los trabajadores del parque que el dispositivo nunca ha representado un impedimento para que la menor pueda practicar todo tipo de actividades o acceder a esta clase de atracciones, como cualquier niño de su edad, el personal del parque siguió reiterando que la menor no podía utilizar los juegos del lugar.

Así mismo, la mujer expuso que tuvieron que dirigirse a la enfermería del lugar, “Me dijo que ella no podía acceder con eso, que si quería que fuera a valoración por enfermería y que si enfermería consideraba pertinente el acceso a la niña lo podía hacer, que de lo contrario no porque ese dispositivo era un peligro para el parque”.

Sin embargo, según el testimonio de Yenny, una vez en la enfermería, las dos se llevaron una desagradable sorpresa al darse cuenta de que, al parecer, las enfermeras desconocían la enfermedad que padecía su hija.

“Yo me ofusqué, llegó otra persona de servicio al cliente, esa persona me acompañó a la enfermería, ahí había dos enfermeras y les comenté cómo funcionaba el dispositivo, se los mostré, el dispositivo estaba cubierto con una cinta especializada, la cual no se iba a desprender, les expliqué cómo funcionaba que simplemente no iba a dañar sus maquinarias, no iba a afectar nada, simplemente este lo que hace es mostrarme los rangos de glicemia de la niña. Las enfermeras me dicen que no, que ellas ni siquiera saben que es diabetes mellitos tipo 1″ comentó la mujer.

A pesar de intentar explicar al personal del lugar que el dispositivo no interfería de ninguna manera con el funcionamiento de las máquinas o la seguridad de su hija dentro de las mismas, los trabajadores no cedieron y le dijeron a Yenny que si deseaba podía solicitar la devolución del dinero de la entrada, por lo que la menor se sintió mal y comenzó a llorar.

Fue entonces cuando Yenny decidió empezar a grabar la situación, acción que llamó la atención de las demás personas que visitaban el parque ese día. En ese momento, cuando se percataron de que había muchos espectadores pendientes del caso, los trabajadores del parque de diversiones le dijeron a la menor que se pusiera la chaqueta, e ingresara a las atracciones de manera normal.

Yenny hizo un llamado para que quienes trabajan en estos lugares se capaciten acerca este tipo de enfermedades, para que los menores no se vean expuestos a recibir un trato discriminatorio, “Las mamás con hijas que padecen esta enfermedad sufrimos siempre de este tipo de situaciones, del escarnio público y del desconocimiento e ignorancia de la gente. Luego nos dieron unos pases de cortesía, pero ya habíamos vivido el sinsabor. Denuncio porque quiero dejar un precedente”.

