No es solo usted: Acueducto explicó por qué el agua está llegando turbia y de color amarillo

En las últimas horas, varios usuarios en redes sociales se han quejado por la forma en que está llegando el agua a sus hogares.

Con fotografías y videos, denuncian como al menos hace dos días, el líquido está llegando de color amarillo. “Señores Acueducto Bogotá, no puede ser posible que esta sea el agua que llegue. A pesar de que se lavan los tanques y se tiene el cuidado debido. Esto no es agua potable”. “Llevamos dos días recibiendo el agua con un color amarillento. Ocurre en el norte de Bogotá cerca de la 170. ¿Algún daño?”. “Agua amarillenta no acta para consumo humano, está saliendo por las griferías de Kennedy o gran parte del sur occidente de Bogotá”, son algunas de las quejas con videos y fotos.

Ante esta situación, la Empresa de Acueducto de Bogotá se pronunció por medio de un comunicado e indicó que el agua turbia se debe a obras en la red de distribución.

“Por efectos de un ajuste general de operación en el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, se está presentando un ligero cambio de color del agua”.

Señalan, que los sectores donde se genera esta afectación es:

De la Calle 116 a la Calle 184, entre Carrera 7a y Carrera 53.

Sector occidental de la ciudad de Bogotá: entre Calle 80 y Calle 60Sur entre Carrera 68 y límite de río Bogotá.

Y puntos de suministro a Chía, Cajicá, Coojardin, Funza, Mosquera y Madrid.

Te puede interesar: ¿No sabe qué mensaje enviar de Fin de Año? Estas son 15 ideas para dar los mejores deseos y bendiciones

“Los equipos técnicos y operativos de la EAAB estarán monitoreando la situación hasta su normalización. La EAAB presenta excusas a sus usuarios y manifiesta su compromiso en resolver rápidamente este imprevisto”.

La entidad aclaró también que a pesar de llegar turbia, el agua sigue siendo potable. “La EAAB adelanta lavados por hidrantes en estos sectores para controlar de forma preventiva o correctiva dicha problemática, la cual afecta la apariencia del agua, más no su potabilidad”.

Llevamos dos días recibiendo el agua con un color amarillento. Ocurre en el norte de Bogotá cerca de la 170.

¿Algún daño?@AcueductoBogota #EAAB pic.twitter.com/hg6mA8BcAh — Luis Enrique Rodríguez López (@ProfeLRodriguez) December 31, 2023

Señores @AcueductoBogota esta es el agua que está llegando al norte de Bogotá... Van a dejar que la gente cocine y se bañe con esa porquería? En dos días cuando vayan a hacer pruebas seguro estará limpia y dirán que no paso nada. ¿con quién se queja uno? pic.twitter.com/JW2c7zGhgp — Angelazul 🌟💚💜 (@gelitoazul) December 31, 2023

Agua amarillenta no acta para consumo humano, está saliendo por las griferías de Kennedy o gran parte del sur occidente de Bogotá. @AcueductoBogota @Bogota ? pic.twitter.com/cHWWxsKBaR — HERACLES777 (@Heracles1763) December 31, 2023