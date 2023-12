Filas, estrés y caos en la Terminal de Salitre: miles de viajeros buscan llegar a tiempo para Año Nuevo

Varias fotografías y videos compartidos en redes sociales, muestran largas filas y horas de espera por parte de los miles de pasajeros que a esta hora tratan de conseguir un pasaje terrestre en la Terminal Salitre, a horas de celebrarse la fiesta de Fin de Año.

Desde el viernes 29 de diciembre, la gran afluencia es el panorama de viajeros que incluso aseguran pasar la noche ahí, con tal de tener suerte de lograr llegar a su destino.

Y es que las vías en Colombia han presentado distintas dificultades en términos de accidente. Recientemente, un bus con 42 ocupantes que cubría la vía Medellín-Caucasia, terminó volcado y con al menos cuatro personas heridas, las cuales fueron remitidas hasta un centro asistencial.

Por su parte, la vía Bogotá-Villavicencio es una de las más afectadas, pues el pasado 26 de diciembre, un tractocamión explotó al interior del túnel Quebrada Blanca, tras al aparecer perder los frenos y volcarse. Por ello, en este punto de la vía, no habrá paso vehicular por al menos los próximos tres meses, según las autoridades.

De esta manera, personas como Florisa Rodríguez, se quejan ante la falta de flujo de buses para llegar a esta zona del país. “No hay nada para Guamal. No salen buses para nada. No tenemos otra alternativa. No nos vamos a quedar aquí vestidas y alborotadas, así nos de la medianoche”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

“Hay qué tener paciencia porque a medida que van llegando los carros, van vendiendo los tiquetes. Llevo como dos horas haciendo cola”, manifestó por su parte Hugo Martín, también al citado medio.

Según el subdirector de la Terminal de Transportes El Salitre, Eduardo González, los viajes hacia el Llano están tardando entre 8 a 10 horas y esperan la movilización de más de 300 mil personas en este puente festivo.

“Las empresas han ajustado su operación para garantizar el servicio hacia esta parte del país. La recomendación principal es que los usuarios consulten con la empresa la disponibilidad de tiquetes para que puedan hacer la programación y no tengan que esperar tanto tiempo para el abordaje”, aseguró para La FM.

¡Vacaciones!



(Terminal de transportes del Salitre) pic.twitter.com/c5bFJ4gAJz — Olga L Gonzalez (@blou) December 30, 2023