Polémica por proyección de la película Matarife en el Centro de Memoria Histórica: “¿es enserio?”

Daniel Mendoza, escritor, abogado y creador de la serie ‘Matarife’, anunció a través de sus redes sociales que este miércoles 20 de diciembre a las 5 de la tarde, el Centro Cultural Garcia Márquez proyectará la película que lleva este mismo nombre, gracias a la “organización” por parte del Centro de Memoria Histórica.

“En el Centro Cultural Garcia Márquez. Organiza Centro de Memoria Historica. Matarife La Película llega a festivales Internacionales este año. No está en Youtube. Este miercoles última función privada del año en Colombia. Miercoles 20 a las 5 pm. Calle 11 con carrera 5″, dijo Mendoza en su cuenta de X.

Esta noticia no cayó nada bien entre algunos usuarios, quienes cuestionaron a la entidad pública de presentar este tipo de films que tiene como sinopsis, según su director, de contar la historia del paramilitarismo en Colombia.

“Ya se me arruinó el día ¿el CNMH en esto? ¿De verdad? Que dolor de ojos y corazón”. “El CNMH pasó de salvaguardar la memoria de las víctimas y hacer investigaciones rigurosas a convertirse en una plaza de activismo y propaganda oficial”. “¿Qué hace el CNMH promocionando esta vaina? Desastroso”.

¿Qué responde el Centro Nacional de Memoria Histórica?

Ante la polémica por la presentación de esta película, Jorge Aguilera, asesor de comunicaciones del CNMH, explicó que la proyección es de carácter privado, luego de una convocatoria interna en la entidad y de esta manera, analizar si posteriormente se puede proyectar al público.

“Es una convocatoria interna y privada que se hace para analizar el documento que puede ser un tema de inclusión. Y parte del ejercicio del CNMH es saber si tienen el soporte o las características para que hagan parte del archivo de memoria”, explicó Aguilera en entrevista con Blu Radio.

Ante la pregunta de si conoce el antecedente del fallo de la Corte Constitucional contra Daniel Mendoza, donde le ordenaba rectificar “la información publicada en redes sociales y en la serie “Matarife: Un genocida innombrable” que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad”, Jorge Aguilera le respondió que sí, pero aclaró que esta sentencia solo aplica para la serie.

“Tuvimos acceso a la sentencia que cita minutos y capítulos de la serie. Este documento aún no es calumnioso, la sentencia no cita la película. Estamos contrastando. Si cumple las características, podría pasar a un proceso de revisión y determinar si es o no un documento de archivo, mientras tanto es una información interna”, aseguró.