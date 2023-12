Desgarrador testimonio de mujer que denunció ser víctima de abuso sexual en cita ginecológica

Este fin de semana y en Bogotá sucedió el hecho por el que hoy un médico especialista en ginecología se encuentra privado de la libertad. Una mujer que fue a una cita médica el pasado sábado, 16 de diciembre denunció haber sido abusada sexualmente por el profesional. Las autoridades intervinieron y ya fue presentado ante las autoridades judiciales.

El caso se conoció este lunes, cuando la mujer reveló detalles de cómo sucedió el hecho, en el que un médico especialista abusó sexualmente de ella mientras se encontraba en una cita médica en una clínica ubicada en la Autopista Norte con calle 95.

A través de CityTV se conoció la versión de la paciente, quien comentó que: “inició el proceso del tacto aplicándome una cantidad mayor de aceite mineral, me indicó que debía aplicarme esa cantidad debido a que el espéculo no estaba ingresando de manera correcta. Siento ardor, que me duele y aún así lo único que expresa este profesional es: un minuto más, un minuto más”.

Luego relató que al escuchar esa frase por tercera vez dijo que sintió “una presión muy fuerte en la parte de mi pelvis la cual generó dolor, lo que hizo que con mi pierna izquierda expulsara un parte de la pieza en la que yo tengo que colocar mis piernas”.

“Me levanté inmediatamente y halo la bata, la cual me estaba quitando la visibilidad del doctor, que siempre estuvo de pie, nunca se sentó y veo que su bata está completamente abierta, su pantalón con el cierre abierto”, fue el desgarrador relato.

Según el mismo medio, el médico fue capturado en el mismo lugar y este domingo fue presentado ante un juez de control de garantías para la audiencia de legalización de la captura en donde se conoció que no era la primera vez que este profesional médico había cometido un abuso sexual.