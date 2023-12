Estación de TransMilenio donde ente paranormal estaría asustando a los pasajeros: “estaba asustada”

En las últimas horas, la estación Bicentenario de TransMilenio se convirtió en el centro de atención tras las afirmaciones de un sujeto que sugirió que en la estación Bicentenario, deambula el fantasma de una niña entre los pasajeros. Este caso no es nuevo, de hecho, recientemente el asunto volvió a ser noticia por cuenta del relato de una que manifestó haber vivido un escalofriante suceso en la popular estación de TransMilenio.

El tema fue difundido por una creadora de contenido conocida en redes sociales como Pao Pineda, quien reveló a sus seguidores que tras haber vivido un episodio de acoso por parte de un taxista, quien le realizó toques indebidos en su cuerpo mientras se acercaban a la estación de Bicentenario de TransMilenio.

Según reveló la mujer, tuvo que defenderse del agresor hasta que este se detuvo. De manera inmediata, la joven se sale del vehículo sin imaginar que un supuesto encuentro paranormal le cambiaría la vida.

“Una niña me tomó la cara y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo estaba asustada. Ella me respondió que no me preocupara. Yo le pregunté por sus padres, la tomé del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí”, dijo Pineda en sus redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, la aparente niña reveló tener un propósito específico: salvaguardar a mujeres en situaciones de peligro, ya que ella misma sufrió abuso y perdió la vida en ese mismo lugar. Naturalmente, esta historia se difundió rápidamente en TikTok, generando un impacto significativo entre los residentes de Bogotá. Aunque numerosos usuarios en línea respaldan la veracidad del relato y aseguran haber avistado a la supuesta alma en pena, hay quienes insinúan que todo podría ser una estrategia para ser virales en redes sociales.

Frente a este evento paranormal que se convirtió en tendencia en las redes sociales, Esteban Cruz Niño, un antropólogo reconocido que participó en el programa ‘El Cartel Paranormal’ de la Mega, señaló que varios vigilantes afirman haber presenciado a la niña fantasma merodeando por las instalaciones del Bicentenario.