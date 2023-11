Exmilitar, a quien le destruyeron sus carros, fue denunciado por abuso sexual por una de sus exempleadas

Luego de que se presentaran varios disturbios en el conjunto residencial Heliconias de Facatativá, en los que varios residentes del complejo se manifestaron en contra del exmilitar, el cabo (r) John Leo Rocha por sus comportamientos violentos con los demás vecinos y con los vigilantes del conjunto. Los manifestantes señalaron que estas acciones por parte del exmilitar han sido frecuentes y que incluso ha llegado a amenazar a muchos con arma de fuego.

Ante el rechazo de los vecinos por el actuar de Leo Rocha, muchos formaron una marcha pacífica en reclamo a lo sucedido, no obstante, al cabo de unos minutos esto se transformó en una violenta turba que dañó varios de los vehículos del exmilitar.

Uno de los vecinos contó en diálogo con Noticias Caracol que: “El señor es una persona vengativa, agresiva, anda armado y toma represalias por todo. Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo amenazó de muerte a una celadora aquí en el conjunto y esa fue la gota que derramó el vaso, porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”.

Tras lo ocurrido que dejó como resultado un carro y una motocicleta destruidos y las fachadas del apartamento del exmilitar pintada con grafitis. Sin embargo, lo ocurrido llamó la atención de los medios, quienes a demás conocieron que luego de los disturbios, en los que varios miembros del antiguo ESMAD tuvieron que custodiar Leo Rocha, el exmilitar volvió a amenazar a sus vecinos.

El Ojo de la noche contó en Noticias Caracol que en varios audios se escucha como el exuniformado habla de lo ocurrido y hace varias declaraciones polémicas: “¿Por qué no se metieron al apartamento? ¿Hijuep***? ¿Por qué no se metieron? Porque sabían que lo que les corría pierna arriba, hijo de ****, era la de candela, ¿cierto? ¿Por qué no ingresaron, papi? ¿Por qué no ingresaron? ¿Por qué no ingresaron doble hijuep**** al apartamento allá? Los estaba esperando era con candela, hijuep****”, se le escucha en varios clips.

Exmilitar fue señalado de abuso sexual

Adicional a las amenazas de muerte y las intimidaciones con armas de fuego que el exmilitar ha hecho en contra de sus vecinos y los vigilantes, el mismo medio reportó que una de las exempleadas de Leo Rocha habría sido víctima de abuso sexual por parte de este exuniformado mientras trabajaba en uno de sus supermercados.

Según el relato de la víctima, el exmilitar abuso de ella en el mismo local en el 2020, al igual que los vecinos del sector, la mujer habría sido amenazada con arma de fuego por Leo Rocha, por lo que tuvo que acceder a los abusos. Sin embargo, frente a estas acusaciones será Fiscalía la encargada de presentar los cargos.