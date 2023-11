Suspenden el paro de taxistas programado para el miércoles 22 de noviembre, ¿se quedó solo Hugo Ospina?

En las últimas horas se confirmó la suspensión del paro de taxistas que estaba programado para este miércoles 22 de noviembre. La decisión se tomó tras una reunión entre el Ministerio de Transporte y el gremio de taxistas de Bogotá, que es liderado por Hugo Ospina. A pesar del anuncio, los taxistas alertaron que continuarán haciendo seguimiento a la situación hasta que se resuelvan sus peticiones.

Todo parecería indicar que Hugo Ospina se está quedando solo tras conocerse que 48 de las 51 organizaciones de taxistas que tenían previsto salir a paro, declinaron de participar.

A través de un comunicado, varios integrantes del comité de paro de taxistas expresaron su falta de entusiasmo para llevar a cabo las manifestaciones en la capital. Esto se debe a su percepción de que la protesta fue distorsionada y negativamente influenciada por algunos medios de comunicación y la alcaldesa Claudia López. Argumentan que se han juzgado o tergiversado los motivos que previamente habían expuesto para la jornada del 22 de noviembre.

Por su parte, Hugo Ospina, quien ha sido señalado por “amenazar” a los habitantes de Bogotá tras invitarlos a “cancelar sus vuelos” se refirió al tema e indicó que las marchas seguirían su curso. Sin embargo, minutos más tarde tuvo que salir a reconfirmar que el paro del miércoles definitivamente no va.

Ante la noticia, la alcaldesa Claudia López se pronunció y lanzó ‘duros’ dardos contra Hugo Ospina.

“El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto. A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta! No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos”, concluye López.