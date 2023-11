Tres años para lograr justicia: policía que quemó y golpeó a joven por colarse en TransMilenio, fue judicializado

La organización defensora de Derechos Humanos, Temblores ONG, documentó el martes 7 de julio de 2020, un hecho de abuso y tortura por parte de la Policía Nacional en Bogotá.

En el video tomado por uno de los uniformados, se ve a la víctima esposada, indefensa en el piso y completamente ensangrentada mientas uno de los patrulleros prende un encendedor y pone el fuego sobre su cabeza mientras otro lo golpea fuertemente en la cabeza.

La víctima es Davidson Vargas, quien se coló en la estación de Virrey de TransMilenio y fue interceptado por Henry David Clemente, quien lo obligó a subirse a un bus y bajarse en la Calle 106, donde los bachilleres Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, lo esperaban.

Sin seguir las normas cuando ocurre un caso de colados, lo llevaron hasta debajo de un puente; desnudándolo, golpeándolo, robándole sus pertenencias y dejándolo a su suerte. Todo porque habían señalado a Vargas de ser un ladrón.

“Uno abre la navaja, veo que un auxiliar, deduzco, en donde le vamos a quitar la oreja y empiezan a hacer así, como a ‘tasajearme’, entonces me empiezan y me cortan, es en donde yo ya me doy vueltas y me revuelco pensando en que de verdad me iban a suceder eso”, contó Vargas de ese fatídico día.

Te puede interesar: Así cayó ‘El Ungido’, falso chamán que abusaba sexualmente de niñas delante de sus seguidores

Fue gracias a otro policía y una persona, que lograron trasladarlo hasta el Hospital Santa Clara, donde los médicos le salvaron la vida, dándole 15 días de incapacidad.

Policía que quemó y golpeó a joven por colarse en TransMilenio fue enviado a prisión

Desde que se conoció el hecho, la mamá de Davidson Vargas guardó ese video para después convertirse en pieza clave durante el proceso que fue representado por Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

No fue sino hasta tres años después que la justicia llegó para el policía de mayor rango, pues el 11 de julio de 2020, Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, fueron capturados e imputados por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y hurto, siendo sentenciados a 10 años de prisión domiciliaria.

Fue el martes 14 de noviembre de 2023, que el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá, fijo 15 años de cárcel para Henry David Clemente, más una multa de 1.421,33 salarios mínimos, unos 1.650 millones de pesos, por ser coautor de tortura agravada y privación ilegal de la libertad. Decisión que llega luego de que este uniformado de la Policía negara haber hecho parte de la golpiza y tortura del joven, y por el contrario, sí lo agredió.

“Entregar al aprehendido a los auxiliares de policía, sin la observancia que como patrullero le demandaba, para que estos lo sacaran de la estación de Transmilenio, todavía con las esposas puestas, demuestra un acuerdo, una división del trabajo criminal y cuyo aporte fue fundamental para que se ejecutaran los demás hechos de la tortura, como cortarle la oreja o tratar de encenderle fuego a su cabello, entre los otros actos de pegarle patadas, puntapiés, puños”, dicta la sentencia.

Asimismo, el juez detalló que Clemente mantuvo una actitud pasiva ante los golpes y nunca auxilió al joven. “Se acuerda el patrullero acusado que le dejó las esposas puestas al aprehendido y va a quitárselas, es decir, tuvo la oportunidad de ver nuevamente a la víctima ensangrentada y herida, pero va se las quita y es inerme o nula su reacción, es decir, el acuerdo común quedó consumado en el tiempo”.

El policía Henry David Clemente, apeló el fallo y el caso pasó a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde ya fue recibido por un magistrado.