“No había nada de primeros auxilios”: ingeniero fue a terapia para su rodilla, pero terminó muerto

Como Camilo Andrés Duitama, de 33 años y de profesión ingeniero industrial, fue identificado el hombre que murió al interior de un centro de fisioterapia ubicado en la calle 26 con carrera 68D.

Según conoció el ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, Camilo fue dejado por su papá en este lugar en horas de la tarde del martes donde ingresó para sus terapias programadas luego de ser operado en la rodilla.

Sin embargo, luego de transcurrir unas horas, una llamada llegó para sus familiares anunciándoles lo peor. “Todo estaba perfecto. Vino a la tercera terapia cuando me llamó mi mamá que viniera rápido para acá porque mi hermano estaba mal, ya no respiraba. Y llegué y había una señora encima de él haciéndole reanimación”, relató la hermana de Camilo.

Por su parte, el padre de la víctima contó que la reanimación duro cerca de 40 minutos. “Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Pero no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto”.

Sus familiares señalaron que al momento de pedir explicaciones ninguna “fue lógica”, pues no entienden como este ingeniero quien además era deportista resultó muerto en medio de la terapia.

Por ello, piden a las autoridades aceleren la investigación y será Medicina Legal quien entregue las causas de su fallecimiento.

El caso ya está en manos del CTI de la Fiscalía para demás investigar si hubo o negligencia médica y fallas al momento de prestarle los primeros auxilios que pudieron salvarle la vida.