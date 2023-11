Polo Polo se defendió de Racero por tildarlo de “ignorante” y señaló al Pacto Histórico de “marihuaneros”

Una vez más, el debate de la Reforma a la Salud fue aplazado en menos de 24 horas. Esta vez, mientras avanzaba la plenaria de la Cámara de Representantes, una proposición de distintos parlamentarios pidió eliminar la discusión de la Reforma a la Salud del orden del día, argumentando que podría presentarse un vicio de trámite, luego de que el 7 de noviembre se levantara la sesión por falta de quórum, tras declararse previamente sesión informal y escuchar a una de las invitadas.

Fue así como el presidente de la Cámara, Andrés Calle, indicó que no hubo tal vicio de trámite, pero sometió a votación la proposición, aplazándose así el debate del proyecto de Ley 339 para el próximo 14 de noviembre.

Así le respondió Polo Polo a David Racero del Pacto Histórico por llamarlo “ignorante”

Un día antes del aplazamiento, se generó una fuerte discusión entre representantes del Pacto Histórico y el Centro Democrático, donde el Partido de Gobierno les gritó “trabajen vagos”.

Por su parte, a manotazos y gritos, los parlamentarios, David Racero; y Andrés Forero, sostuvieron una fuerte discusión. “¡¿Cuánto gana el señor Forero!? Pa’ que vengan aquí simplemente a gritar. ¿Cuánto gana Polo Polo? El congresista más ignorante de la Cámara. ¿Cuánto gana toda la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical? ¡Sean serios! ¡No le roben al país”, gritó Racero.

Fue precisamente ante esta afirmación, que el representante a la Cámara por una curul afro, Miguel Polo Polo, se pronunció a través de su cuenta en X, reclamándole a Racero y también, en un tono airado, insultándolo.

“Si usted tiene alguna prueba de mi persona o la oposición que ha robado algún peso, pues entonces vaya a las autoridades y denuncie. Si no le exijo que se retracte, pero no sea atrevido y respete. ¿Quiere hablar de rateros? No se acuerda de su tío José Mayorca, exaccionista de Medimas que le debe 400 millones de pesos al Estado”, sentenció Polo Polo.

Respecto a la afirmación de Racero cuando lo llamó ignorante, el parlamentario le respondió que más ignorantes son “los miembros de su bancada del Pacto Histórica. Muchos de ellos tienen sus neuronas refundidas de tanta marihuana que se meten o no ha visto a la representante Susana Boreal”.