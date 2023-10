“Siento tanta impotencia”: A famosa periodista la robaron y ahora la extorsionan con revelar ‘sus fotos en bola’

Laura Camila Vargas es una periodista política quien ha trabajado en medios como El Tiempo y Última Hora, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la inseguridad en Bogotá cuando ladrones le hurtaron su celular. La comunicadora social y periodista aseguró por medio de un video que luego de este incidente, los delincuentes la amenazan con publicar sus fotos íntimas.

“Van a publicar mis fotos en bola o bueno, con eso me está extorsionando el ladrón que se robó mi celular”, comenzó diciendo la periodista en su cuenta de Instagram.

Al parecer, Vargas habría puesto la denuncia en la Fiscalía, pero, tal como ella lo expuso, las autoridades no le brindaron mayor solución a su caso: “La Fiscalía, el Gaula... estaban enterados de toda la situación y no hicieron nada”.

En el relato de la joven, ella comentó que luego de haber sido robada en el centro de la capital tuvo que comprar un nuevo teléfono, el cual, a pocos días de haber comprado, se lo hurtaron cerca a su vivienda en Usaquén. Este segundo robo sería el que tiene en penas a la periodista.

Vargas contó que el ladrón se comunicó con su madre para pedirle que le entregarán el código de desbloqueo o de lo contrario publicarían sus fotos íntimas. En el relato, la periodista aseguró que el delincuente envió fotos privadas a al menos a 15 personas y les escribió pidiéndoles que le recomendaran a la joven dar el código de su celular.

Ante esto, la comunicadora puso en conocimiento el caso en la Fiscalía General de la Nación y accedió a pagar $2′700.000 para que le devolvieran el dispositivo, pero con la intención de que la Policía le ayudara con la captura del ladrón, no obstante la respuesta de las autoridades fue negativa: “El Gaula sabía, pero me dijeron que no me podían ayudar porque yo había entrado a negociar por el celular, cuando igual ya me habían extorsionado. La Fiscalía también sabía y tampoco me ayudó”.

Vargas accedió pagó $2′300.000 para que le dieran su celular, pero el ladrón siguió extorsionándola pues, según el delincuente, el pago estaba incompleto: “Voy a publicar esas fotos por deshonestos. Yo les ayudé con la entrega y ustedes dan menos plata. Voy a publicar sus fotos por deshonesta”, decía el mensaje del ladrón.

Ante la desesperación, la comunicadora manifestó estar ‘indignada’ por la respuesta que recibió por parte de las autoridades.