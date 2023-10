La brecha de desempleo entre hombres y mujeres disminuyó: en septiembre, la tasa de desocupación fue baja

En las últimas horas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicó los resultados del más reciente informe de los Indicadores del mercado laboral en el país.

Para el mes de septiembre de 2023, la tasa de desocupación en el total nacional fue del 9,3%, 1,5 puntos porcentuales menos que el mismo periodo del año pasado (10,7 %).

Asimismo, en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 9,6 % en Bogotá D.C., Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M., Manizales A.M., Pereira A.M., Cúcuta A.M., Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.

La tasa global de participación fue del 64,2 %, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2022 (64,1%).

Por otra parte, la tasa de ocupación fue del 58,3%, lo que representó un incremento de 1,0 puntos porcentuales comparada con la de 2022 (57,2%). (Variación estadísticamente significativa).