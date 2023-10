“Hace trece años nos estábamos despidiendo”: padre de Luis Andrés Colmenares contó el premonitorio gesto de su hijo

Cada 31 de octubre esta tragedia es recordada en su doloroso aniversario. En 2023 se cumplen 13 años desde que el joven estudiante universitario Luis Andrés Colmenares fue encontrado sin vida en parque El Virrey. Como todos los años, el padre de Andrés, quién batalló para esclarecer la muerte de su hijo, no lo olvida y en esta ocasión contó el último gesto premonitorio que hizo su hijo antes de despedirse por última vez en Bogotá.

Cabe recordar que ahora Jessy Quintero, junto a Laura Moreno, era una de las jóvenes que estuvo junto a Andrés momentos antes de su muerte. Tanto Jessy como Laura fueron claves en el caso del joven estudiante Luis Andrés Colmenares. Precisamente esta semana faltando poco para que se cumplan 13 años de la muerte de Colmenares, se conoció que esta mujer demandó a la Nación por los daños que sufrió durante este proceso que llamó la atención nacional e internacional.

Al respecto, la defensa de Jessy Quintero radicó esta demanda por una millonaria suma de dinero, a mediados de este año, y va dirigida en contra de la Fiscalía, Bomberos de Bogotá y la rama judicial, según contó El Tiempo. Finalmente el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió el recurso para estudio.

El valor máximo de la reparación, en estos casos, es de 300 SMMLV que serían para la mujer. Además de eso en la demanda pidió 100 SMMLV para su madre y otros 100 para su padre. En total, serían 400SMMLV que superan los 400 millones de pesos que tendría que pagar el Estado por los daños.

De igual forma, hace pocas semanas se conoció que los padres de Andrés terminaron separándose tras esta tragedia. Osneida Escobar y Luis Colmenares no han podido superar la muerte de su hijo Andrés. “Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”, explicó Osneida Escobar en entrevista a la Revista Semana.

Osneida Escobar quien publicó un libro sobre lo ocurrido este mes titulado ‘Mi viacrucis’, contó que como madre tuvo muchos presentimientos antes de la muerte de Andrés. “Yo sentí en mi corazón algo extraño en ella. Yo no hablé con ella, pero una mamá es chismosa, en ese momento estaba operada y, desde el segundo piso, alcanzaba a mirar a Laura. No sé, sentí algo en mi corazón que me decía que esa no era la mujer para Luis Andrés. No me gustaba su carro. Cuando ella llegaba en el carro, yo lo sentía como algo terrible. El carro era negro, como si me llegara el demonio a mi casa. Uno lo siente en su corazón de mamá, no me gustó Laura”, contó la madre de Colmenares.

Sobre la premonición que contó su padre Luis Colmenares este contó que el último abrazo que recibió de su hijo antes de salir fue muy fuerte como si se estuviera despidiendo antes de salir a la fatídica celebración de Halloween.

“Hace trece años como a esta hora (4:00 p.m.) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo para no volverlos a sentir más nunca en esta vida. Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte. La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca. Solo me consuela sentir que ese beso y ese abrazo lo sigo compartiendo con Jorge Luis”, compartió Luis Colmenares, recordando el momento en el que vio por última vez a su hijo, quien estudiaba economía e ingeniería en la Universidad de los Andes.