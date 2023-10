“Nadie ha luchado más contra la corrupción en la historia de este país, que yo”, Jorge Enrique Robledo, Candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Jorge Enrique Robedo, considerado 10 veces consecutivas como el mejor senador de Colombia por diferentes líderes de opinión, reveló a Publimetro las cartas que se jugará en materia de propuestas, para llegar a la Alcaldía de Bogotá. En diálogo con este medio, el candidato del movimiento Dignidad, habló de seguridad, movilidad, educación, empleabilidad y demás temas de interés para los capitalinos.

Publimetro Colombia (P.C): ¿Cómo mejorará la seguridad de los bogotanos?

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá (J.R): “Hay quienes dicen que a punta de tecnología se resuelve el problema. Yo no creo, eso no es cierto. Mi propuesta principal es aumentar el número de policías en la calle. Bogotá tiene muy pocos policías. Y muchos los tiene en labores de oficina, por ejemplo. Luego todavía tenemos menos en términos reales. Entonces eso es lo primero que hay que hacer.

Lo segundo es que voy a hacer un esfuerzo personal muy grande, como comandante de la Policía de Bogotá, para mejorar la actitud de los policías. Están trabajando a desgano. Muchos quieren salirse, etcétera. Y si eso no se resuelve, seguirá la crisis.

Tercero, también hay que fortalecer el respaldo de la ciudadanía en labores, por ejemplo, de brindar información a la Policía. Hago claridad, será con una ciudadanía desarmada. Nunca creando otra fuerza armada. Esos son los aspectos principales que hay que realizar. Entonces, insisto, la tecnología sí, pero no es lo único.

Además, implementaré una estrategia para que los bandidos no recluten gente. Será una medida de distintas políticas que apunten a que en los barrios donde hay más pobreza, haya un trabajo para ofrecerle a los jóvenes garantías de crecimiento.

Mi bandera en seguridad será fortalecer la policía. Hoy deberíamos tener unos 30.000 policías y solo tenemos 16.000, y un reeducido porcentaje de esos no están en las calles, están en oficinas. Entonces hay que aumentar el número absoluto y relativo de policías.

Eso lo fortaleceremos con una política de subsidios a los arrendamientos. Vamos a dar 82.000 subsidios. De esos, 5.000 van a ser para la Policía.

En los últimos 12 años, delitos como el atraco callejero han aumentado en más del 1.000%, en buena medida, por la pobreza y por la miseria. La pobreza es un caldo de cultivo, la frustración, etc. Es un caldo de cultivo para el delito. Entonces, ahí también hay que trabajar”.

(P.C): La movilidad en Bogotá es una de las peores en el mundo, la gente gran parte de su vida atrapada en los trancones, o sin un buen sistema público de transporte, ¿cómo les va aliviará esa carga?

(J.R): “La movilidad hay que verla de varias maneras. Una manera tiene que ver con los trancones. Ahí hay un problema estructural porque Bogotá debió empezar a construir sus metros hace décadas. Hemos tenido alcaldes que han saboteado el desarrollo de los metros. Entonces, hay que terminar la primera línea del metro. Pero eso no es suficiente. Hay que hacer una operación para disminuir los trancones por cuenta de las obras públicas. Hay muchas obras en construcción que se retrasaron por muchas razones. Entonces, ahí vamos a tomar medidas. Por eso aumentaré el número de guardias de tránsito, para mejorar el tráfico.

A largo plazo hay que tener una red de metros. Uno puede tener una ciudad de 8 millones de habitantes y querer que la gente se baje de los carros o se baje de las motos si no tienen a dónde ir. Se deben construir muchas líneas y eso es un trabajo de décadas que hay que hacer.

Otro tema de movilidad, que soy el único que lo menciona. En la capital hay muchas personas que caminan a distancias larguísimas porque no tienen con qué pagar el TransMilenio. Un 65% de los caminantes son mujeres. La pobreza de Bogotá es escandalosa. De esto los otros candidatos no hablan, yo sí hablo. 2.5 millones de bogotanos tienen menos de tres comidas al día. Es una ciudad llena de gente con hambre. Entonces mi propuesta central en movilidad será implementar tarifa cero en TransMilenio, sin subir las tarifas de la luz”.

(P.C): Pico y Placa, ¿se queda, lo modifica o se va?

(J.R): “Lo del Pico y Placa es de absurdo. Usted ahorra toda la vida para tener un carro, lo compra, se lo llenan de impuestos, y aparte, le prohíben sacarlo. Yo entiendo el problema, por eso vamos a hacer un estudio serio en la Alcaldía para ver cómo podríamos aliviar eso. Porque, honestamente, el que elimine de un momento a otro el Pico y Placa, colapsa la ciudad. Yo haré un esfuerzo por modificar el pico y placa, pero responsablemente, con lo que me digan los estudios, no con ocurrencias”.

(P.C): ¿Cómo gestionará el metro de Bogotá, será subterráneo o elevado? ¿cuántas líneas dejará establecidas?

(J.R): “El mejor Metro es el Metro Subterráneo, que fue el que nosotros empezamos a hacer en la Alcaldía de 2008. Lamentablemente, Gustavo Petro en la Alcaldía del 2012 lo saboteó y después Peñalosa lo enterró. Pero esa ya es contractual. Yo no le veo modificación posible. Porque los contratos hay que cumplirlos.

Si las cosas salen bien, y los tramos que deja firmados esta Alcaldía se cumplen, yo plantearía un Acuerdo Nacional para que tanto el Gobierno Nacional y el Distrital se comprometan, no con una línea, ni dos, sino con una red de metros. Que sea un compromiso a 30 o a 50 años, porque Bogotá resolverá solo su problema de movilidad el día en que tenga una red de Metro. Lo demás es demagogia barata”.

(P.C): Hay un panorama preocupante en materia de empleabilidad, ¿qué propone para que la ciudadanía tenga garantías de crecimiento?

(J.R): “El número de ‘ninis’ es inmenso (jóvenes que ni estudian, ni trabajan). Los informales son números escandalosos. El hambre de la ciudad, es por desempleo. Eso es principalmente culpa de las políticas nacionales. Colombia tiene una pésima macroeconomía, porque tenemos un sistema económico que beneficia al extranjero y no al local. Pero eso no lo puede resolver un alcalde. Entonces, voy a tomar medidas. Por ejemplo, con recursos públicos voy a crear 100.000 empleos muy centrados en jóvenes y en mujeres.

Otra medida será entregar a los muchachos de los colegios los uniformes, gratuitamente, con la condición de que esos uniformes se fabriquen en la industria instalada en Bogotá. O sea, otra manera de estimular la producción.

Vamos a crear una oficina que se encargue de ayudar a los productores o industriales en Bogotá. También buscaré reducir las tarifas de servicios públicos, que son muy altas, por lo que le enviaré una carta a Gustavo Petro diciéndole que hay que reducir lo que cobra la Cámara de Comercio de Bogotá por el registro mercantil.

Entonces, yo no hago demagogia, yo digo cosas que pueden ser impopulares, pero que creo que es mi deber decirlas. Porque la situación de Bogotá es supremamente complicada”.

(P.C): ¿Qué plantea para mejorar la educación de las personas bajo una eventual administración?

“La Universidad Distrital es la única que hay en Bogotá que depende de recursos del Distrito. Las otras universidades reciben plata de otros lados. Por lo que la Distrital tiene un déficit de 70 mil millones de pesos. Es una universidad grande que tiene más de 30 mil estudiantes. Entonces, ahí vamos a hacer un esfuerzo grande para intentar resolver esos problemas. Al interior de esa universidad hubo escándalos fuertes por presunta corrupción, por lo que hay que perseguir a los corruptos. Nadie ha luchado más contra la corrupción que Jorge Enrique Robledo en la historia de este país. Yo puedo pararme con la frente en alto a decir que en mi alcaldía, cero tolerancia con la corrupción.

Además, se buscará mejorar la educación pública, porque es muy poca. Ahí vamos a hacer un esfuerzo grande también para replantear jornadas que no benefician a los jóvenes, porque o si no, no va a ser posible elevar la capacidad académica de la ciudad”.

(P.C): En cuanto a medio ambiente, ¿qué va a hacer?

“Voy a defender lo que se conoce con el nombre de la estructura ecológica principal, que son los cerros, el río Bogotá, la Van der Hammen, los humedales, todo eso. Voy a hacer una cosa que nadie ha planteado. Si uno mira a Bogotá con cuidado, se da cuenta de que no hay una zona verde. Eso es una cosa deprimente. Por eso en mi administración se propiciará el aumento de las zonas verdes”.