“Estaba llena de sangre, nadie me ayudó”: Mujer quedó gravemente herida tras enfrentar ladrones en el SITP

La inseguridad en Bogotá se convirtió en panorama de todos los días. Esta vez al interior de un bus de transporte público (SITP) se registró un violento atracó en Ciudad Bolívar que dejó como saldo una mujer gravemente herida. Al parecer, en un acto de valentía, la víctima se enfrentó a los bandidos, pero terminó siendo apuñalada en múltiples ocasiones.

Al parecer, los hechos ocurrieron cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda, tras cumplir con su jornada laboral. Como de costumbre, la mujer abordó un bus del SITP, pero en una de las paradas siguientes, dos bandidos aprovecharon la soledad de la noche para ingresar al vehículo y amenazar a los pasajeros.

“En el Club Récord Deportivo de Cafam, en el barrio Alaska, se subieron dos individuos. La verdad, no recuerdo bien porque perdí la noción de dónde iba cuando se me vinieron encima. Me quitaron el bolso y, cuando lo jalaron, se abrió y mi celular cayó al suelo. Los delincuentes me golpearon y tiraron al suelo para que soltara mis pertenencias. Luego, uno de ellos me hirió en las manos con un cuchillo”, reveló la mujer a CityTv.

Aunque los ladrones golpearon a la mujer sin piedad, esta se negó a entregar sus pertenencias, razón por la cual, la apuñalaron en repetidas ocasiones. Según relató la víctima al mismo medio, ningún pasajero la ayudó. Ni siquiera llamaron a la Policía.

“Estaba todo lleno de sangre, y yo no sabía ni de dónde era la sangre. Cuando miré mi mano, estaba toda llena de sangre”, relató a CityTV.

Después del suceso, la mujer estuvo inhabilitada durante tres días mientras se recuperaba parcialmente de las lesiones sufridas.

Los asaltantes fueron identificados como jóvenes que llevaban gorras y abrigos para ocultar sus identidades. Sin embargo, la Policía está llevando a cabo una investigación, y tomarán medidas para mejorar la seguridad en el transporte público de la región.

La afectada espera que se implementen acciones para prevenir la repetición de situaciones similares y evitar que los delincuentes actúen sin pagar por sus delitos.